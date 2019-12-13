Doya Doya Moda'nın 3. haftasında kimin elenceği ve kimin birinci olacağı merakla bekleniyor. 13 Aralık Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim? soruları gündemin en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Büyük bedene sahip 7 yarışmacının yarıştığı Doya Doya Moda'da bugün final yaşanıyor. Bu haftanın en düşük puanını alarak elenen ismin kimin olduğu ve hafta birincisi haberimiz içerisinde yer alacak.

13 ARALIK DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

13 Aralık Doya Doya Moda'da kimin elendiği henüz belli değil. 13 Aralık Doya Doya Moda elenen isim açıklandıktan sonra haberimizde yer alıyor.

13 ARALIK DOYA DOYA MODA HAFTA BİRİNCİSİ KİM?

13 Aralık Doya Doya Moda'da hafta birincisi Su Baher oldu. Su Baher, altın kolye ödülünün sahibi oldu.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER?

1- Emel Başkan

2- Eda Nur Demir

3- Miraç Tortullu

4- Su Baher

5- Ferda Nur Başaran

6- Sündüz Durmaz

7- İzel Şener

DOYA DOYA MODA HANGİ GÜNLER VAR?

Doya Doya Moda, hafta içi her gün TV8 ekranlarında olacak. Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

DOYA DOYA MODA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doya Doya Moda, İstanbul Çekmeköy'de havuzlu bir villada çekiliyor. Yarışmacılar her gün İstanbul'un belirlenen semtinde alışverişlerini gerçekleştiriyorlar.

GEÇEN HAFTA DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da elenen Beyza Hanım oldu.

GEÇEN HAFTA DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi 96 puanla Miraç oldu. Miraç, altın kolye ödülünün sahibi oldu.