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12 Kasım 2019 Salı 10:19:10 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 10:21:24

12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü kutlanıyor! Uzman çavuş kimdir, ne iş yapar?

Bugün 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü kutlanıyor. Vatandaşlar çevrelerindeki uzman çavuşların ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan tüm uzman çavuşların gününü kutluyor. Bir yandan da uzman çavuş ile ilgili aramalar yapılıyor. Uzman çavuş kimdir, ne iş yapar? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Uzman çavuşlar ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor..

12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü mü? Uzman çavuş kimdir, ne iş yapar? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bugün 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü kutlanıyor. Vatandaşlar tanıdıkları uzman çavuşlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan tüm uzman çavuşların gününü kutlamak istiyor. Vatandaşlar Uzman çavuş kimdir, ne iş yapar? sorularının yanıtını da araştırıyor. Uzman çavuşlar ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

12 KASIM UZMAN ÇAVUŞLAR GÜNÜ

Bugün 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü olarak kutlanıyor. 

UZMAN ÇAVUŞ KİMDİR?

Uzman çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan kuvvet komutanlıklarında askerlik mesleğini profesyonel olarak icra eden kişidir. Uzman çavuşlar, ordu hiyerarşisinde erbaş statüsünde yer alır.

UZMAN ÇAVUŞ NE YAPAR?

Uzman çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışır ve yurt güvenliğini sağlamak başta olmak üzere çeşitli görevlere sahiptir. Uzman çavuşların bulundukları kuvvet komutanlığı ya da sınıfına göre görev ve sorumlulukları değişiklik gösterip;

Subay ve astsubaylar ile erler arasındaki ilişkileri düzenlemek,
Muharebe görevlerini yerine getirmek,
Nişancı ya da sürücü olmak,
Düşman uçak, füze ve hava araçları ile mücadele etmek,
İletişimi sağlamak,
Nöbet hizmetlerini düzenlemek ve yerleşke güvenliğini sağlamak,
Araç bakım ve onarım hizmetlerine katılmak gibi görevleri vardır.

KİMLER UZMAN ÇAVUŞ OLABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, en az lise ve dengi okul mezunu olup çavuş rütbesi ile askerlik yapmış ya da yapmakta olan kişiler, uzman çavuş olabilir. Uzman çavuşluk için uygun olan kişilerin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uzman çavuşluk ile ilgili başvuru formunu doldurmaları gerekir. Uzman çavuş adayları sınav ve mülakatları tamamladıktan sonra eğitime alınır. Eğitimi başarıyla tamamlayan kişiler uzman çavuş olur. Uzman çavuş olmak için bir diğer yol ise uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçiştir.

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