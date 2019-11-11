12 Kasım Dünya Zatürre Günü olarak kutlanıyor. Zatürre, tüm dünyada çocuklar arasında en büyük ölüm nedeni oluyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde zatürre hastalığıyla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla 12 Kasım’ı "Dünya Zatürre Günü" olarak kabul etmiştir. Vatandaşlar 12 Kasım Dünya Zatürre Günü nedir? Zatürre belirtileri nelerdir, bulaşıcı mıdır? sorularının yanıtını araştırıyor. 12 Kasım Dünya Zatürre Günü ve zatürre ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

12 KASIM DÜNYA ZATÜRRE GÜNÜ NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Çocuklarda Zatürre ile Mücadele Global Koalisyonu adlı uluslararası örgüt tarafından her yıl dünya genelinde zatürre hastalığıyla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla 12 Kasım Dünya Zatürre Günü olarak kutlanmaktadır.

ZATÜRRE NEDİR?

Zatürre, akciğerleri etkileyen solunum sistemi enfeksiyonu oluyor. Sağlıklı kişilerde akciğerler hava ile dolu küçük keseciklerden oluşurken, zatürre olan kişilerde bu kesecikler iltihaplı sıvı ile dolu oluyor. Solunum ağrılı ve oksijen alımı sınırlı oluyor.

ZATÜRRE BELİRTİLERİ NELERDİR? BULAŞICI MIDIR?

DSÖ'nün yayınladığı “Zatürre Raporu'na” göre, aşısı ve tedavisi mümkün bir hastalık olmasına karşın, zatürre hala dünya genelinde çocuk ölümlerinin ilk sırasındaki yerini koruyor.

Raporda, virüs, bakteri ya da mantar kaynaklı olabilen zatürrenin aşılama, uygun beslenme ve çevresel koşullarının iyileştirilmesiyle önlenebileceği, antibiyotik ile de tedavi edilebileceği belirtilirken, 0-5 yaş arasında zatürreye yakalanan çocukların yalnızca yüzde 30'unun antibiyotik tedavisine erişebildiği, bu durumun da ölümlerin sayısının artmasına neden olduğu kaydediliyor. Bir çocuğun nefes almada zorluk, öksürük, iştah kaybı, ateş, ileri durumlarda bilinç kaybına varan belirtiler gösteren zatürreden korunmasında, bağışıklık sisteminin güçlü olmasının önemli rol oynadığı ifade edilen raporda, bunun için aşının yanında, çocukların sağlıklı beslenmeleri gerektiği kaydediliyor.

Sağlık Bakanlığından bildirildiğine göre ; “zatürrenin genellikle kış aylarında ve ilkbaharın başında ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, çocuklarda beslenme yetersizliği, başka bir hastalığının bulunması, ilk 6 ayda sadece anne sütü verilmemesi ve kalabalık yaşam, ebeveynlerin sigara içmesi gibi çevresel şartların zatürreye yakalanma riskini artırdığı” belirtildi.

Ayrıca “Mikropların bazı ilaçlara direnç geliştirmesi nedeniyle hastalığın tedavisinin güçleştiği ifade edilerek, zatürrenin önlenmesi için en etkili yol çocukların beşli karma, dörtlü karma, zatürre, kızamık aşılarının tam ve zamanında yapılmasıdır.Beşli karma aşısı 2. 4. 6. ayda ve 18. ayda, dörtlü karma aşısı ilköğretim birinci sınıfta, zatürre aşısı 2. 4. 6. ayda ve 12. ayda, kızamık aşısı ise kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı içinde 12. ayda ve ilköğretim 1. sınıfta yapılmaktadır.”şeklinde bildirildi.

ZATÜRRE NASIL BULAŞIR?

Bakteriler başta olmak üzere çeşitli mikroorganizmalara bağlı olarak meydana gelir. Bazı zatürre türlerinde hasta kişiden sağlam kişilere doğrudan bulaşma riski vardır. Ama, hastalık çoğunlukla, hastanın kendi ağız, boğaz veya sindirim kanalında bulunan mikropların akciğere ulaşmasıyla meydana gelmektedir. Normal durumlarda hastalığa neden olmayan bu mikroplar, vücut savunması zayıf düşmüş kişilerde zatürre oluşturur.

Dolayısıyla zatürrenin ortaya çıkmasında bulaşmadan çok, kişinin vücut direncini kıran risk faktörleri rol oynar. Zatürreye zemin hazırlayan grip ve benzeri viral solunum yolu infeksiyonları ise çok bulaşıcıdır. Hapşırık ve öksürükle yayılabildikleri gibi, ağız ve burun sekresyonlarıyla bulaşmış bardak, mendil, çatal-kaşık, kapı kolu gibi eşyalar aracılığıyla diğer kişilere geçebilirler.

ZATÜRREDE RİSKLİ GRUPLAR



Yaşı 65 ve üzerinde olanlar,



iki yaş altı çocuklar,



bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler,



kemoterapi ve kortizon gibi bağışıklık sistemini zayıflatan ilaçları alanlar,



kronik akciğer hastalığı (astım, kronik bronşit, amfizem, bronşektazi),



kalp yetmezliği,



şeker hastalığı,



böbrek yetmezliği olanlar ve



dalak fonksiyonları bozuk veya dalağı alınmış olanlar zatürre için risk grubudur.

ZATÜRREDE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Zatürrenin tedavisi zor olabilir. Çünkü hastalığa neden olan mikroplar, hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların bazılarına direnç göstermiştir. Bu durum da zatürrenin meydana gelmeden önce önlenmesini daha önemli kılmaktadır.



Zatürrenin önlenmesi için en etkili yol çocukların beşli karma, dörtlü karma, zatürre, kızamık aşılarının tam ve zamanında yapılmasıdır.



Yaşamın ilk 6 ayı sadece anne sütü vererek başlayan yeterli beslenme çocukların doğal direncinin gelişmesi için oldukça önemlidir. Bu zatürrenin önlenmesini sağlayacak ek olarak hastalık durumunda hastalığın süresini de kısaltacaktır. Ev içinde hava kirliliğinin önlenmesi, ellerin yıkanması da zatürrenin önlenmesinde etkili önlemlerdir.



Kısaca “çocuklarınızı zamanında aşılatarak, yeterli besleyerek ve temiz bir çevre sağlayarak” zatürreden koruyabilirsiniz.