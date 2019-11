12 Kasım Afete Hazırlık Günü nedir? 12 Kasım Afete Hazırlık Günü pano çalışmaları sizlerle

12 Kasım Afete Hazırlık Günü nedir? 12 Kasım Afete Hazırlık Günü pano çalışmaları güncel olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. 12 Kasım Afete Hazırlık Günü oluyor. Okullarda 12 Kasım Afete Hazırlık Günü ile ilgili çalışmalar yapılıyor. 12 Kasım Afete Hazırlık Günü Panoları hazırlanıyor. Öğrenciler 12 Kasım Afete Hazırlık Günü Panoları için metinler ve resimler araştırıyor. 12 Kasım Afete Hazırlık Günü nedir? sorusunun yanıtı ve 12 Kasım Afete Hazırlık Günü panosu için örnek çalışmalar haberimiz içerisinde yer alıyor.

12 KASIM AFETE HAZIRLIK GÜNÜ NEDİR?

12 Kasım Afete Hazırlık Günü oluyor. 12 Kasım Afete Hazırlık Günü'nde afet ile ilgili bilgiler tazeleniyor. Afet türleri pekiştirilerek olası bir afet için alınması gereken önlemlerin altı çiziliyor.

Doğal afetlerin etkisini azaltmak, kayıpları en aza indirmek, toplumun her ferdinin ve her kesimin kuşkusuz iyi bir eğitim alması ile mümkün olacaktır. Bu amaçla halkın bilinçlendirilmesi, eğitimin tüm öğelerinin seferber edilmesiyle gerekmektedir. Eğitimde atılan her bir adım, toplumun duyarlılık bilincini, yaratıcılığını, akılcı düşünme gücünü, doğal yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek için gereken gücü artırmaktadır.

Afet öncesi dönemde afet yönetimi, genel olarak, afet zararlarını en aza indirebilmek amacıyla gerekli önlemleri almayı, mümkün olan hallerde önlemeyi, mümkün olmayan durumlarda ise acil kurtarma ve yardım çalışmalarının etkin bir biçimde yapılmasını sağlamayı, afet zararlarının azaltılması çalışmalarını kalkınmanın her aşamasına yaymayı ve insanları bu konularda eğitmeyi amaçlamaktadır.

Dünyada yaşanan doğal afetlere karşı toplumu bilinçlendirmek, bu afetler sonucunda maddi ve manevi kayıpları en aza indirmek, doğal afetlerin etkisini azaltmak, bir toplumu oluşturan tüm bireyleri eğitmekle sağlanabilir. Toplumu oluşturan bireylerin eğitilmesi için eğitimin tüm öğelerinin harekete geçirilmesi gerekir. Bu açıdan bakıldığında afetlerin sonucunda meydana gelen olumsuzluklar ve bu olumsuzlukların en aza indirgenebilmesi için yapılması gerekenler, afetlerin ortaya çıkmasını engellemek için alınması gereken tedbirler vb. gibi konularda örgün ve yaygın eğitim veren okullara, mesleki eğitimi veren kurumlara, halk eğitim merkezlerine halkı aydınlatıcı birtakım bilgilerin verilmesi şarttır.

AFET ÇEŞİTLERİ

Avrupa Atlantik Afet Müdahale Merkezi Yönergesine göre Doğal ve Teknolojik olmak üzere iki çeşit afet vardır. Günümüz sorunlarından biri olan kuraklık başta olmak üzere, deprem, sel, volkanik patlamalar, toprak kaymaları, çevre kirliliği, ormanların yok edilmesi, dev dalgalar, veba salgını... vb. gibi afetler "Doğal Afet" olarak adlandırılırken; uçak kazaları, endüstriyel ve kimyasal kazalar, gemi kazaları, nükleer santral kazaları "Teknolojik Afetler" olarak adlandırılır.

