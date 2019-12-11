12 Aralık Antalya'da yarın okullar tatil mi? Antalya Valiliği'nden tatil açıklaması geldi

Son dakika Antalya'da yarın okullar tatil mi? Antalya Valiliği'nden tatil açıklaması geldi mi? merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ tarafından yayımlanan son dakika uyarısı ile Antalya'da beklenen şiddetli fırtına ve yağış başladı. Antalya için ilk kez kırmızı kodlu uyarı yapılırken İl Meteoroloji bölge müdürü Davut Öztürk’ün kırmızı kodla ilgili çok tehlikeli bir meteorolojik olaya işaret ettiğini belirterek vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı. Öğrenciler ve veliler yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Antalya Valiliği'nin tatil açıklaması haberimizde yer alıyor.

ANTALYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya Valisi Münir Karaloğlu "Okulların tatil olup olmayacağı konusunda 10 bine yakın mesaj geldi. Riske göree tedbir almak durumundayoz, şu anda öyle bir risk yok. Okullar yarın da tatil edilmeyecek." dedi.

ANTALYA HAVA DURUMU

11 Aralık'ta Antalya'da havanın 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların şiddetli, il merkezi ile batı ilçelerinde aşırı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike ilçeleri için "aşırı yağış" uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Antalya'da bugün başlayan sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği, Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kilogram civarında yağış bırakacağının tahmin edildiği belirtildi.

KIRMIZI KODLU İLK UYARI

Bu uyarı, kuvvetli meteorolojik hadiselerde vatandaşları uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamındaki ilk kırmızı kodlu uyarı olma özelliğini taşıyor.