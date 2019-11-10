11 Kasım Dünya Yalnızlar Günü mesajları, sözleri, resimleri sizlerle! 11 Kasım Dünya Yalnızlar Günü nedir?

11 Kasım Dünya Yalnızlar Günü nedir? 11 Kasım Dünya Yalnızlar Günü mesajları, sözleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 11 Kasım Dünya Yalnızlar Günü, Sevgililer Günü'nün aksine yalnızların yalnız olmalarını kutladığı ve bu günde kendisini alışveriş yaparak mutlu ettiği bir gün oluyor. Eşi, sevgilisi olmayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından 11 Kasım Dünya Yalnızlar Günü ile ilgili paylaşımlar yapmak istiyor. 11 Kasım Dünya Yalnızlar Günü mesajları, sözleri ve resimleri haberimizde yer alıyor..

11 KASIM DÜNYA YALNIZLAR GÜNÜ NEDİR, NASIL KUTLANIR?

Çin'de 'Dünya Bekarlar Günü' olarak 11 Kasım tarihinde kutlanıyor. 2015 yılında Çin'in en büyük online satış sitelerinden birisi, 'Dünya Bekarlar Günü' olarak kutlanan 11 Kasım'da büyük indirimler yapmış ve sekiz saniyede 1 milyar dolar satış rakamına çıkarak bir rekor kırmıştı. Çin'de 11 Kasım'da kutlanan 'Bekarlar Günü'nün, 90'lı yıllarda Sevgililer Günü'ne karşı bir akım olarak ortaya çıktığı biliniyor.

11 Kasım Dünya Yalnızlar Günü, dünyanın açık ara en büyük tek günlük alışveriş çılgınlığı. Geçen yıl 24 saat içinde 25 milyar dolardan fazla satış yapıldı ve bir önceki rekor kırıldı.

Yalnızlar Günü 1990’lı yıllarda Sevgililer Günü karşıtı olarak başlamış ve bekarların da kendi günlerini kutlayabilmesi için ortaya atılmıştı. Tarih de dört “yalnız 1’den oluşan 11.11 olarak belirlendi.

Ancak sanal satış devi Alibaba, bu tarihi 2009’da indirim günü olarak belirleyince, yavaş yavaş dev bir alışveriş çılgınlığına dönüştü.

11 KASIM YALNIZLAR GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER



11 Ekim Dünya yalnızlar günü Hala tanışacağım güzel insanlar vardır bence

Kendini yıkık bir şehir gibi hissedersin yalnızsan

Mecburi yalnızlık çok acınası. Tercih edilen yalnızlık çok asil…

11 Ekim Dünya Yalnızlar Günü Bir martının çığlığı size yalnız olduğunuzu hatırlattı mı?

Yalnızlık, adını bile bilmediğim bir yabancıydı; bugünlerde ise onunla beraber uyanıyoruz.

11 Ekim Dünya Yalnızlar Günü Yalnızlığın tadını çıkarmak için buyurun

Güvenim kalmadı artık dostum diyenlere. Yalnızlığıma sarılır ağlarım ben, senden ayrı her gecede.

Yalnızlıktan Şikayet Etme Sakın… Öyle Bir Dostun Var ki; Sana Şah Damarından da Yakın..!!!

Ulan ilk defa bir günün anlamını üzerime alındım bu gün doğum günüm ilan ediyorum

Bütün dünya sana sırtını dönse bile sen yine kendine sahipsin

İyi ki Rabbimiz tek sığınağımız.Ne usandım diyor,ne de yine mi sen? Hep şefkat!hep merhamet…Elhamdülillah

Ne sevdaya gücüm var artık, ne ihanetleri kaldıracak kuvvetim. İyi gün dostları, sahte sevdalar uzak dursun, ben bana zaten yeterim.

Arkadaşların arasında, ortada hiçbir şey yokken eğer sen büyük bir saçmalıkla gülebiliyorsan, yakalandın, sen yalnızsın.

11 Ekim Dünya Yalnızlar Günü Tam 6 dakika sonra benim günüm başlıyor acaba yalnızlığımı da çok sevsem gider mi hayatımdan

11 Ekim Dünya YalnızlarGünü kim icat etti bu yalnızlığı.

Bir kahve ve bir kitap, yalnızlığıma en güzel gelen ikili olarak geceleri uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Sende aramıza katılsana.

Göle atılmış taşın ta kendisyiz dalga dalga çığlığı okuyablen yok.Kadın erkek olayı değil İnsan olarak yalnızız

Ah şu yalnızlık kemik gibi ne yana dönsen batar

Çok yalnızım çok deyip Rabbini unutacak kadar kör olduysan,gerçekten çok yalnızsın çooook

Sanki dünyaya bi seyleri uzaktan izleyip iç çekmek için gelmişiz gibi..

Hergün yaşadığımız şey bu,11 Ekime de yakismis,Türkiye gibi hissediyorum hiç dostum yok gibi,olanlar da yıkmak icin

O kadar yalnızım ki sıradaki şarkı bir sonraki şarkıya gelsin.

11 KASIM DÜNYA YALNIZLAR GÜNÜ MESAJLARI

11 Ekim Dünya yalnızlar günü günümüz kutlu olsun

Gün benim günüm 11 Ekim Dünya yalnızlar günüm kutlu olsun

Allah var Alllah yar.kimse yanliz degildir… rabbimize hamd olsun 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Büyüdüğünüze göre yalnız başınıza ağlayabilirsiniz. Yaşasın 11 Ekim Dünya yalnızlar günü

Bazen kalabalık, bazende Yalnız olmana isyan edersin, ama en kötüsü kalabalık iken yalnız kaldığını hissetmektir. 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Yalnızlığı zayıflık olarak algılamayın. Aslında yalnız olan kişiler, hak ettikleri kişiyi bekleyecek sabır ve güce sahip demektirler. 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Ohaa bizim günümüz bile mi var.Yalnız kutluyoruz yine kesin 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Bir yerde, benim için nefes aldığını bildiğim ve henuz tanımadığım biri var mutlaka… 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Ne de doğru demiş Özdemir Asaf, “Yalnızlık paylaşılmaz Paylaşılsa yalnızlık olmaz”.. Hepimizin 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Sizin 14 Şubat’ınız varsa bizim de 11 Ekim’imiz var Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Çok büyük kalabalıklarda bile yalnız kalışımı hatırlarım bazen Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Vay arkadaş bu da yeni mi çıktı. Hayır bir insanın yalnızlığı bu kadar mı yüzüne vurulur, ayıp oluyor cidden 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Vay arkadaş günlerden benim günümmüş.. 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Yalnız insanın ihanet edeni de olmaz… 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun efem

Evet bir gün kıyamet kopabilir, dünya yok olabilir. Her şey son bulabilir. İşte sen gidip beni yalnızlığım ile bıraktığın gündendir ben kıyametimi yaşıyorum. Tün yalnızların Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Elinizde bir kağıt, mum ışığında birkaç mısra karalamak için uğraşıyorsanız, asil bir yalnızlığınız var demektir. Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Öyle yalnızım ki sessiz gecelerde, yastığıma sımsıkı sarılıp hayallere dalıyorum. Hiç tatmadığım o mutluluk denen duyguyu, sensiz hecelerde arıyorum. Dünya yalnızlar günü kutlu olsun efem