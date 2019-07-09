11. Kalkınma Planı nedir? TBMM 11. Kalkınma Planı içeriği ne?

  • Bist 100
    97749
  • Dolar
    5,7354
  • Euro
    6,4243
  • Altın
    255,4670
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi’nde "Yaz Programları" başlıyor Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi’nde "Yaz Programları" başlıyor
"Yunus Emre Oratoryosu" yarın Zorlu PSM'de sahnelenecek "Yunus Emre Oratoryosu" yarın Zorlu PSM'de sahnelenecek
Alfredo Rodriguez ve Pedrito Martinez cazseverlerle buluştu Alfredo Rodriguez ve Pedrito Martinez cazseverlerle buluştu
Muğla'daki 3 bin yıllık "Kutsal Yol" gün yüzüne çıkarılıyor Muğla'daki 3 bin yıllık "Kutsal Yol" gün yüzüne çıkarılıyor
Engelli maaşı ne kadar oldu? Engelli maaşı nasıl alınır? Engelli maaşı ne kadar oldu? Engelli maaşı nasıl alınır?
Doç. Dr. Eraslan'dan ailelere 'sosyal medya' uyarısı: Çocuklarınızın fotoğrafları suça meyilli kişilerin ilgi alanına girmektedir Doç. Dr. Eraslan'dan ailelere 'sosyal medya' uyarısı: Çocuklarınızın fotoğrafları suça meyilli kişilerin ilgi alanına girmektedir
İlk yerli yer gözlem uydumuz RASAT, Romanya'yı uzaydan görüntüledi İlk yerli yer gözlem uydumuz RASAT, Romanya'yı uzaydan görüntüledi
İşte Vedat Muriç'in sözleşme detayları İşte Vedat Muriç'in sözleşme detayları
Eljif Elmas'ın bugün Napoli yöneticileriyle görüşeceği iddia edildi Eljif Elmas'ın bugün Napoli yöneticileriyle görüşeceği iddia edildi
İstanbul'da 14 yaşındaki çocuk kendini astı İstanbul'da 14 yaşındaki çocuk kendini astı
Yaz tatilinin vazgeçilmez rotası: Tortum Şelalesi Yaz tatilinin vazgeçilmez rotası: Tortum Şelalesi
3 İngiliz kulübü Mbaye Diagne'nin peşinde 3 İngiliz kulübü Mbaye Diagne'nin peşinde
Whatsapp web nedir? Whatsapp web'e nasıl giriş yapılır? Whatsapp web nedir? Whatsapp web'e nasıl giriş yapılır?
Ardahan'da Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) operasyonu Ardahan'da Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) operasyonu
Nejat Toksoy kimdir? Mavi Işıklar’ın solisti Nejat Toksoy hayatını kaybetti! Nejat Toksoy kimdir? Mavi Işıklar’ın solisti Nejat Toksoy hayatını kaybetti!
65 yaş aylığı, engelli maaşı ve bakım parasına da zam 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve bakım parasına da zam
İran, kripto para birimi Bitcoin'i yasakladı İran, kripto para birimi Bitcoin'i yasakladı
İran, Bitcoin ile yapılan işlemleri yasakladı İran, Bitcoin ile yapılan işlemleri yasakladı
İlhan Sabancı'dan eşine örnek davranış! İlhan Sabancı'dan eşine örnek davranış!
Bedelli askerlik başvuru tarihi belli oldu mu? Bedelli askerlik 2019 başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik başvuru tarihi belli oldu mu? Bedelli askerlik 2019 başvurusu nasıl yapılır?
Başkan Erdoğan'dan AB'ye 'mülteci' tepkisi: Sözler yerine getirilmedi Başkan Erdoğan'dan AB'ye 'mülteci' tepkisi: Sözler yerine getirilmedi
Pırıl Çetindoğan, Bodrum’da yeni aşkı Gökhan Kokuludağ ile objektiflere yakalandı Pırıl Çetindoğan, Bodrum’da yeni aşkı Gökhan Kokuludağ ile objektiflere yakalandı
On Birinci Kalkınma Planı: 2023'e kadar 2 milyon hektar alan suyla buluşacak On Birinci Kalkınma Planı: 2023'e kadar 2 milyon hektar alan suyla buluşacak
ABD'nin başkenti Washington sele teslim oldu ABD'nin başkenti Washington sele teslim oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Temmuz 2019 Salı 10:03:11 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 10:04:58

11. Kalkınma Planı nedir? TBMM 11. Kalkınma Planı içeriği ne?

11. Kalkınma Planı nedir? TBMM 11. Kalkınma Planı içeriği ne? sorularının yanıtları merak ediliyor. 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının hemen ardında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. Meclis'e sunulan 11. Kalkınma Planı yoğun ilgi görüyor. Kişi başı gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi hedefleyen 11. Kalkınma Planı içeriği hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte 11. Kalkınma Planı sizlerle..

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. Meclis'in konusu olan 11. Kalkınma Planı hakkında internet araştırmaları yoğun bir şekilde yapılıyor. Vatandaşlar 11. Kalkınma Planı'nın içeriğini merak ediyorlar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan ve 15 yıllık bir perspektifle hazırlanan On Birinci Kalkınma Planı, her alanda topyekün bir değişim ve dönüşüm öngörüyor. 11. Kalkınma Planı nedir, içeriği ne? İşte tüm merak edilenleri sizler için yanıtladık... 

11. KALKINMA PLANI NEDİR? 
11. Kalkınma Planı'nın, Türkiye'nin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmak için temel yol haritası olması öngörülürken, vizyonu "Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye" olarak belirlendi. Planın merkezinde, her alanda yatay ve dikey olarak rekabetçiliğin ve verimliliğin artırılması hususu yer alıyor. 

TBMM 11. KALKINMA PLANI İÇERİĞİ NE?
11. Kalkınma Planı ile Türkiye'nin yüksek gelir grubu ülkeler ile en yüksek insani gelişmişlik seviyesindeki ülkeler arasına girmesi hedefleniyor. Bu amaçla 2023 yılında GSYH'nın 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Yeni plan ile işsizlik oranının yüzde 9,9'a düşürülmesinin hedeflendiği planda, enflasyon oranlarının da kalıcı bir biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirilmesi hedefi yer alıyor.

Uygulamaya konulacak politika ve tedbirlerle ihracatın 226,6 milyar dolara, ithalatın ise 293,5 milyar dolara ulaşması ve turizmde hedeflenen gelir artışıyla cari işlemler açığının milli gelire oranının dönem sonunda yüzde 0,9 olarak gerçekleşmesi planlanıyor. 

TBMM'ye sunulan plana göre, para politikasında fiyat istikrarını ve finansal istikrarı esas alan politika çerçevesine devam edilecek, güçlendirilmiş politika koordinasyonu altında enflasyon yüzde 5 hedefine kademeli şekilde inecek. 

TURİZM GELİRİ 65 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK
Turizme yönelik hedeflere de yer verilen plana göre, Türkiye'nin turizm geliri dönem sonunda 65 milyar dolara ulaşacak. 

EĞİTİMDE BÜYÜK HAMLE
Kamu yatırımları ile özel sektör yatırımları arasındaki tamamlayıcılık ilişkisi artırılacak. 

Yüksek katma değer yaratan, istihdam artırıcı ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlayan özel sektör yatırımlarının önünün açılması ve üretken kapasitesinin yükseltilmesi için gereken kamu altyapı yatırımları yapılacak.

KALKINMA PLANI'NIN SPOR HEDEFLERİ
11. Kalkınma Planı'nda, spor konusunda hedeflere de yer verildi.

Sporun bir yaşam alışkanlığı haline getirilmesi amaçlanan planda, uluslararası şampiyonalarda başarı elde eden, prestijli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan ve böylelikle sporun her dalında dünya çapında rekabet edebilen bir seviyeye ulaşmak temel hedef olarak belirlendi.

Bahçeli'den kriz tellallarına Merkez Bankası ayarı
Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi bugün sunulacak
Başkan Erdoğan'dan AB'ye 'mülteci' tepkisi: Sözler yerine getirilmedi
Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yoğun ilgi Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç'a mahalleyi terk ettirdi
65 yaş aylığı, engelli maaşı ve bakım parasına da zam
FETÖ'ye bir darbe daha!
Hayvanseverler derneğinde büyük skandal!
Arda Turan Galatasaray yolunda
Örnek olsun
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı
'Alengirli işlerini açıklarım'
'Türkiye PKK'nın sonunu getiriyor'
Filipe Luis bombası! Brezilyalı yıldız İstanbul yolunda
Ev kadınlarına fırsat! Dar gelirliye faizsiz destek
Libya’da alıkonulan Türk denizciler Türkiye'ye döndü!
Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak
Emniyet müdüründen HDP'liye tokat gibi cevap: Ülkemizde terörle mücadele var
Pence: İran’ın nükleer bir silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz
Fenerbahçe'den bir transfer daha! 4 yıllık imza
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ