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02 Kasım 2019 Cumartesi 15:49:15 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 16:19:37

10'a yakın dil bilen Felsefe Profesör'ü Teoman Duralı: Harf inkılabı soykırımdır

Hafızayı kaybettiğimizi anlatan Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, harf inkılabını soykırıma benzetti. Dün akşam bir televizyon programında konuk olan Türk münevveri Duralı'nın, "Türkiye'nin yeniden bağımsızlığına kavuşması alfabenin değişmesine mi bağlıydı? Beşerde gen neyse insanda yazı odur. Medeniyet yazı üzerine kuruludur. Ve yapacağınız en büyük katliam budur. Biyolojik soykırımda mümkündür. Orada her zaman için kılıç artıkları olur. Kültür soykırımı kesinkez bitirir, tertemiz eder." ifadeleri dikkat çekti. Profesör Duralı, 10'a yakın dil bilen Türkiye'nin en saygın ilim adamı ve Felsefe profesörüdür.

Profesör Duralı'dan çok önemli tespitler:

BURSA VE İSTANBUL EN BÜYÜK FELAKETİ YAŞADI

Kültür aşısına uğradık. Bunun için geçmişe duyarsız bir milletiz. Biz soykırıma uğramış bir milletiz. Kültürü soykırımı. Hafızası gitmiş. Benim gözümde en büyük felaketi Bursa ve İstanbul yaşadı.

HARF İNKILABI SOYKIRIMDIR

Duyarlılık kalmadı. Alzaymır olmuş bir milletiz. Geçmiş unutuldu. Bunun en önemli müsebbibi yazının katlidir. Peyami Safa’nın müthiş bir lafı var. ‘Milli kütüphanesine giripte tek kelime okuyamadan çıkan biricik nesil yeryüzünde.’ Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü? Türkiye’nin bağımsızlığa kavuşturulması alfabenin değişmesine mi bağlıydı? Harf inkılâbı soykırımdır.

HİÇBİRİ YAZIYA DOKUNMADI

Düşünün ne devrimler görmüş Dünya. Sovyet devrimini görmüş. Çin devrimini görmüş. Hiçbirisinde yazıya dokunmadılar. Japonlar içinde Çin yazısı yabancı, Koreliler için Çin yazısı yabancı, İran için Farslar için Arap yazısı yabancı.

KÜLTÜR SOYKIRIMI KESİNKEZ BİTİRİR

Türkiye'nin yeniden bağımsızlığına kavuşması alfabenin değişmesine mi bağlıydı? Beşerde gen neyse insanda yazı odur. Medeniyet yazı üzerine kuruludur. Ve yapacağınız en büyük katliam budur. Biyolojik soykırımda mümkündür. Orada her zaman için kılıç artıkları olur. Kültür soykırımı kesinkez bitirir, tertemiz eder.

 

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