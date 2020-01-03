109 yıl aradan sonra Mehmetçik’e Libya görevi

TBMM Genel Kurulu dün tarihi bir toplantı gerçekleştirdi. Libya'ya asker gönderme tezkeresi kabul edildi. Bundan 109 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa'nın İtalyan işgaline karşı mücadele ettiği Libya'da Mehmetçik, Türkiye'nin bölgedeki haklarını korumak için 1 yıl boyunca önemli bir görev üstlenecek.

Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki yer altı kaynaklarından mahrum etmek ve Antalya'dan bir mil öteye geçirmemek amacıyla küresel güçlerce hazırlanan tüm planlar, Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakatlarla bozuldu. Bu anlaşmalar kapsamında, Libya'da Türk askerinin görev üstlenmesi için hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi dün Meclis'te görüşüldü.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

TBMM Genel Kurulu, TSK'nın 1 yıl süre ile Libya'da görev yapmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi için olağanüstü toplandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yönettiği Genel Kurul'da partileri temsilen milletvekilleri birer konuşma yaptı. AK Parti adına TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz konuşurken, CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, MHP adına Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYi Parti adına ise Grup Başkanvekili Aytun Çıray konuştu.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. AK Parti, MHP ve BBP tezkereye 'kabul' yönünde oy kullandı. Türkiye'nin çıkarları açısından büyük önem taşıyan tezkere için her zamanki gibi muhalefet yine şer ittifakı oluşturdu. Türkiye'nin lehine olan hemen hemen her konuda içeride ve dışarıdaki ülke karşıtları ile birlikte hareket eden CHP ve HDP, tezkereye 'ret' oyu kullandı. Bu iki partiye İYİ Parti, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi de eşlik etti. 521 milletvekilinin katıldığı oylamada 332 'kabul', 183 'ret' ve 6 mükerrer oy çıktı. Böylece tarihi Libya tezkeresi Meclis'ten geçti.

MUHALEFET FİRE VERDİ



Tezkereye yüksek sesle itiraz eden ve 1 Mart ile kıyaslayan muhalefet partileri büyük fire verdi. Oylamaya katılmayan 80 milletvekilinin büyük çoğunluğunun muhalefetten olduğu görüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmeleri izlemedi ancak oylama için Genel Kurul'a geldi. Anayasa ve İçtüzük gereği, asker gönderme tezkereleri toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasının oyları ile kabul ediliyor.

Bir oyun bile önemi olduğu için AK Parti ve MHP tam kadro Meclis'te idi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel Kurul'da görüşmeleri izleyip oyunu kullandı.

'BU TEZKERE BÖLGEDEKİ OLDU BİTTİLERİ ÖNLEYECEK'



AK Parti adına konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz şöyle konuştu: Tezkere, insani trajedileri, milli çıkarlarımıza halel getirecek oldu bittileri önleyecektir. "Libya'da ne işimiz var" sözü dar bir bakış açısını ifade eder. Eğer risk var diye hiçbir adım atmazsanız evlatlarınıza daha büyük risk bırakırsınız.

LİBYA'DAN TEŞEKKÜR TELEFONU



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile telefonda görüştü. Seyyale, Türkiye'nin desteği ve tezkerenin kabulü için teşekkürlerini iletti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Akdeniz'de Türkiye'nin önünü kesmeye yönelik girişimlere dikkat çekerek, "Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail doğalgaz hattı anlaşması imzaladı. Bu hukuksuz kuşatmaya Yüce Meclis Libya tezkeresi ile tarihi bir cevap verdi" açıklamasını yaptı.



Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler de "Yapmış olduğumuz güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasıyla biz Libya'daki güvenlik sektörünün reforme edilmesi için, ıslahı için Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan "Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir" paylaşımında bulundu.

FUAT OKTAY: OYUNLARI BOZMAYA DEVAM EDECEĞİZ



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tezkerenin TBMM'de kabul edilmesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Bölgede oynanan oyunları bozmaya, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz" dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter paylaşımında "Bölgeyi tek taraflı sömürmeye çalışanların oyunlarını bozmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

(Sabah)