10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlanıyor! 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları sizlerle
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlanıyor. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedir? 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Çalışan Gazeteciler Günü 1961 yılından itibaren her yıl 10 Ocak'ta kutlanan özel bir gündür. Vatandaşlar tanıdıklarının ve tüm çalışan gazetecelerin gününün kutlamak, kendilerine mesaj göndermek ve sosyal medya hesaplarından paylaşmak için internette arama yapmaya başladı. En anlamlı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları haberimizde yer alıyor.
Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlanıyor. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedir, ne zamandan beri kutlanıyor? sorularının yanıtı merak ediliyor. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Çalışan Gazeteciler Günü 1961 yılından beri kutlanıyor. azetecileri onurladırmak adına kutlanan bugünde vatandaşlar tanıdıklarının ve tüm çalışan gazetecelerin gününün kutlamak, kendilerine mesaj göndermek ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmak istiyor. En anlamlı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları sizler için derledik.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çok sesli, etkin, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirebilen medyanın varlığı, demokratik ve şeffaf toplumun olmazsa olmaz koşuludur." ifadesini kullandı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Türkiye'nin iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye uyum sağlayan yazılı ve görsel basın, sosyal medya ve internet gazeteciliği alanlarında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığına dikkati çeken Erdoğan, sağlıklı bir kamuoyunun varlığı için medya çalışanlarının tarafsız ve doğru bilgilendirme hususlarındaki hassasiyetleri ile meslek ahlakını gözeten çalışmalarının daha da önem kazandığını belirtti.
Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Çok sesli, etkin, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirebilen medyanın varlığı, demokratik ve şeffaf toplumun olmazsa olmaz koşuludur. Ülkemiz, demokrasimizin kesintiye uğradığı ve gelişme yolunda önüne engeller çıkarılan dönemlerden geçmiştir. Basınımızın ve tüm toplumumuzun, bu sürecin olumsuz etkilerinden kurtulması uzun zaman almıştır. Medyamızın, yaşanan olumsuzluklardan çıkardıkları dersler ışığında, toplumsal hassasiyetleri dikkate alarak, karanlık odakların amaçlarına ulaşmasına engel olacaklarına, millet iradesini hiçe sayan vesayetçi anlayışlara artık itibar etmeyeceklerine ve halkımızı doğru ve tarafsız bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum.
Basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah’tan rahmet diliyor, bu vesileyle tüm basın çalışanlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum."
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.
Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum.
Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.
Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.
Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.
Bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen; bir satır haberle birçok hayata umut olabileceği gerçeğini unutmadan çalışan değerli basın mensupları ve basın gönüllülerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım.
Tüm basın emekçilerinin "Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlarım.
10 OCAK GAZETECİLER GÜNÜ ŞİİRLERİ
GAZETECİLER GÜNÜ
Dünyanın her yerinden,
Haber getirir bize.
Okur da öğreniriz.
Nerde ne olmuş diye.
Bir bakarsın savaşta,
Her zorlukla yarışır.
Bir ateş ortasında,
Gece gündüz çalışır.
Elinde kalem kağıt,
Nasıl da hızlı yazar.
Bazı gün de sırtında,
Kamera ile gezer.
Görevi toplamaktır,
İyi- kötü haberi.
Tarafsız yorum yapar,
Hiç üzmez kimseleri.
Gazeteci yorulmaz.
Bazı gün hiç uyumaz.
O işini çok sever,
Kimselere darılmaz.
GAZETECİNİN YÜREĞİ
Evet
Güzel günlerdi
Yüreğimizi bülten masalarında paylaştığımız...
Yaşamak adına verdiğimiz kavgada
Haberci kaygılarıyla örüp dünyamızı
Memleketti ağladığımız kendi acılarımızdan öte
Bazen kızarak
Bazen sabırla ve umutla
Koparmadan gülleri
Kimsenin yarasına tuz basmadan
Karşılıksız fedakarlıklarla
Birbirimizi omuzladığımız
Zor günlerdi
Güzel günlerdi arkadaşım
Yüreğimizi bülten masalarında paylaştığımız...
Bahadır Erdem Bülbül
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