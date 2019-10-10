10 maddede Barış Pınarı Harekatı!

1) SINIRA GÜVENLİK: Türkiye terör örgütleri PKK/YPG/PYD ve DEAŞ’ın kendi sınırlarına yönelik tüm tehdit ve saldırılarını engellemek istiyor.

2) KORİDORA SON: Terör örgütleri Suriye’nin enerji kaynaklarından bir kısmını işgal etmiş durumda. Gasp ettiği bu petrol ve gazı enerji koridoru adı altında bir terör koridoru kurarak Hatay üzerinden Akdeniz’e geçirmek istiyor. Türkiye, bu operasyonla terör koridorunun oluşmasını engelleyerek Hatay’ın güvenliği de kalıcı olarak sağlamak istiyor.

3) SALDIRILARA SET: Terör örgütleri, Suriye’den Türkiye’ye roket ve havan toplarıyla onlarca kez saldırdı. Bu saldırılar sonucu yüzlerce masum sivil hayatını kaybetti. Türkiye, 82 milyon vatandaşın can güvenliğini sağlamak istiyor.

4) DEMOKRAFİK YAPI: Terör örgütü mensupları otoritesini kabul etmeyen Arap, Kürt, Türkmen gibi yerleşik halkları göçe zorluyor ve mülklerine el koyuyor. Tapu ve nüfus kayıtlarının bulunduğu binaları kundaklıyor ve mevcut bölgeleri yok ediyor. Türkiye, terör örgütlerinin şiddet ve baskısına maruz kalan bölge halkının da can güvenliğini sağlamak istiyor.

5) SURİYE’NİN BÜTÜNLÜĞÜ: Suriye topraklarının bir kısmı PKK/YPG/PYD gibi terör örgütleri tarafından işgal edilmiş durumda. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyarak kendi toprak bütünlüğüne yönelik tüm tehditleri de ortadan kaldırmak istiyor.

6) TERÖR VARLIĞINA SON: Terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalan Türkiye, saldırılarda yüzlerce vatandaşını kaybetti. Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla binlerce teröristi etkisiz hale getirdi. 4 bin kilometrekareden fazla alanı da terörden temizledi. Barış Pınarı Harekatı ile de bölge tüm terör unsurları ve tehdidinden temizlenecek.

7) UYUŞTURUCU TRAFİĞİ ÖNLENECEK: Terör örgütlerinin bölgede uyuşturucu üretim tesisleri bulunuyor. Ürettiği uyuşturucuyu Avrupa ve ABD’ye satıyor. Türkiye, bu operasyonla uyuşturucu üretim ve pazarlamasını da sona erdirmek istiyor.

8) MÜLTECİLER GERİ DÖNECEK: Türkiye, Suriyeli mültecileri terörden arındırdığı bölgelere güvenli bir şekilde yerleştirmek istiyor. Böylece hem dünyayı tehdit eden mülteci akınına karşı rahatlama yaşanacak hem de alınacak ilave tedbirlerle Türkiye’de bulunan mültecilerin güvenli geri dönüşü sağlanacak. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla bölgeyi terörden arındırıp şehirlerin temel altyapısını da inşa ederek yüzbinlerce Suriyelinin vatanlarına dönmeleri sağlandı.

9) BÖLGEYE HUZUR: Barış Pınarı Harekatı ile terörün şiddet ve baskısına maruz kalan tüm halkların can güvenli ve huzuru sağlanacak.

10) ÇOCUKLAR KURTULACAK: Harekat ile Türkiye, PKK/PYD/YPG’nin çocukları, militan kaynağı olarak kullanmasının önüne geçmek istiyor. Terör örgütleri 12 yaşındaki çocukları bile kaçırarak onları silah saldırılarda kullanıyorlar.

(Yenişafak)