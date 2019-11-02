10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım hangi güne denk geliyor? soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Kasım ayına girilmesi ile birlikte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk haftası da yaklaştı. 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım hangi güne denk geliyor? sorularının yanıtı merak ediliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde törenler yapılıyor ve saat 09:05 geçe saygı duruşunda duruluyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Çalışan vatandaşlar ile öğrenciler merakla "10 Kasım resmi tatil mi?" sorunun yanıtını araştırıyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. 10 Kasım'ın hafta içine denk geldiği yıllar çalışma ve okul hayatı devam ediyor.

10 KASIM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

10 Kasım bu yıl pazar gününe denk geliyor.

10 KASIM'IN ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır.

Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

10 KASIM'DA NELER YAPILIR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Ulu Önder Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür 10 Kasım. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10-16 Kasım haftası; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği Atatürk'ün anıldığı hafta olarak Türk halkı tarafından kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrılığı gün, Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir.