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31 Ekim 2019 Perşembe 11:43:20 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 11:44:36

10 Kasım En Büyük Yasım sözleri! 10 Kasım anlam ve önemi nedir?

10 Kasım Benim En Büyük Yasım sözleri, 10 Kasım çocuk şarkısı, 10 Kasım anlam ve önemi nedir? araştırılıyor. 10 Kasım Benim En Büyük Yasım şarkısı, arama motorlarında yoğun olarak aratırılıyor. 10 Kasım Atatürk anısına okullarda anma törenleri düzenleniyor. Yapılan törenlerde Atatürk ile ilgili yazılar, şiirler ve yas şarkıları söyleniyor. 10 Kasım En Büyük Yasım şarkısı da en çok araştırılan şarkılar arasında yer alıyor. 10 Kasım Benim En Büyük Yasım sözleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

On Kasım Benim En Büyük Yasım şarkısı, arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde vefat etti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım'da ölüm yıl dönümünde Atatürk özlem ve saygıyla anılacak. 10 Kasım'da Atatürk anısına okullarda anma törenleri düzenlenecek. Yapılan törenlerde Atatürk ile ilgili yazılar, şiirler okunacak, yas şarkıları söylenecek. 10 Kasım En Büyük Yasım şarkısı da en çok araştırılan şarkılar arasında yer alıyor. 10 Kasım Benim En Büyük Yasım sözleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

10 KASIM BENİM EN BÜYÜK YASIM DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN.
 

10 KASIM EN BÜYÜK YASIM SÖZLERİ

On Kasım On Kasım On Kasım.

Benim en büyük yasım 

Sen yüreğimde.

Sen damarımda.

Sonsuzluğa akan kansın 

Yurdumu kurtaran.

Türkülüğe güç katan.

Özgürlüğü yaratansın. 

On Kasım On Kasım On Kasım.

Benim en büyük yasım 

10 KASIM NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Ulu Önder Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür 10 Kasım. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10-16 Kasım haftası; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği Atatürk'ün anıldığı hafta olarak Türk halkı tarafından kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrılığı gün, Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir.

10 KASIM'IN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Her yıl 10-16 Kasım tarihleri arası Atatürk Haftası olarak kutlanır. 10-16 Kasım tarihlerini kapsayan hafta Türk milletini ve Türk topraklarını işgalcilerden kurtulmasında önemli rol üstlenen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı hafta olarak bilinir. Hayatı boyunca varlığını Türk varlığına armağan etmiş, halkın kendi kendini yönettiği Cumhuriyet idaresini kurmuş, yaşamı süresince yapmış olduğu devrimlerle, ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine ulaştırmış dünya lideri Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.

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