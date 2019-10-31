  • Bist 100
    98933.8
  • Dolar
    5,7149
  • Euro
    6,3862
  • Altın
    276,5870
İstanbul
17 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ASELSAN başardı! Bombalı saldırıya uğrayan Mehmetçik kurtuldu ASELSAN başardı! Bombalı saldırıya uğrayan Mehmetçik kurtuldu
Kamu bankaları istihdam odaklı işletme kredisinin ayrıntılarını açıkladı Kamu bankaları istihdam odaklı işletme kredisinin ayrıntılarını açıkladı
Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan Fransa'nın soykırım tarihi Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan Fransa'nın soykırım tarihi
10 Kasım En Büyük Yasım sözleri! 10 Kasım anlam ve önemi nedir? 10 Kasım En Büyük Yasım sözleri! 10 Kasım anlam ve önemi nedir?
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a başsağlığı mesajı Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a başsağlığı mesajı
Suriye Milli Ordusu'nun terörle mücadelede şehit sayısı 128'e yükseldi Suriye Milli Ordusu'nun terörle mücadelede şehit sayısı 128'e yükseldi
Burada adres sormak parayla! Burada adres sormak parayla!
Rusya interneti kesiyor Rusya interneti kesiyor
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri: 10 Kasım 2 kıtalık 4 kıtalık şiirler sizlerle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri: 10 Kasım 2 kıtalık 4 kıtalık şiirler sizlerle
İş yerinde korkunç ölüm İş yerinde korkunç ölüm
50 milyonluk vurgun! Dolandırıldığını tesadüfen öğrendi 50 milyonluk vurgun! Dolandırıldığını tesadüfen öğrendi
Bakan Albayrak: Tarihte ilk kez göreceğiz Bakan Albayrak: Tarihte ilk kez göreceğiz
Bekçilik sözlü mülakat sonucunda geri sayım: Bekçilik sözlü mülakat sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonucunda geri sayım: Bekçilik sözlü mülakat sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak?
Mbaye Diagne, Club Brugge'da gollerini sıralıyor! 4. kez sonradan girdi ve 3. golünü attı Mbaye Diagne, Club Brugge'da gollerini sıralıyor! 4. kez sonradan girdi ve 3. golünü attı
Fatih Terim her fırsatta devre arasını işaret ediyor ancak FFP sebebiyle Galatasaray'ın eli kolu bağlı Fatih Terim her fırsatta devre arasını işaret ediyor ancak FFP sebebiyle Galatasaray'ın eli kolu bağlı
ÖSYM'den YDS adaylarına "geç başvuru günü" uyarısı ÖSYM'den YDS adaylarına "geç başvuru günü" uyarısı
Trabzonspor'da Obi Mikel ve Abdülkadir Parmak hafta sonu sahada Trabzonspor'da Obi Mikel ve Abdülkadir Parmak hafta sonu sahada
'Trump'a Türkiye üzerinden sopa gösteriliyor' 'Trump'a Türkiye üzerinden sopa gösteriliyor'
Trabzonspor, Alexander Sörloth'un tapusunu alıyor Trabzonspor, Alexander Sörloth'un tapusunu alıyor
Akdeniz'de 3.0 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 3.0 büyüklüğünde deprem
Galatasaray sağlık ekibi, Radamel Falcao için acele etmiyor: Caner Erkin gibi olmasın Galatasaray sağlık ekibi, Radamel Falcao için acele etmiyor: Caner Erkin gibi olmasın
Türkiye'nin 9 aydaki turizm geliri dudak uçuklattı Türkiye'nin 9 aydaki turizm geliri dudak uçuklattı
Merkez Bankası enflasyon raporu açıklandı: Merkez Bankası enflasyon beklentisini düşürdü Merkez Bankası enflasyon raporu açıklandı: Merkez Bankası enflasyon beklentisini düşürdü
Golden State Warriors'ta Stephen Curry’nin sol eli kırıldı Golden State Warriors'ta Stephen Curry’nin sol eli kırıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Ekim 2019 Perşembe 11:26:53 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 11:28:28

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri: 10 Kasım 2 kıtalık 4 kıtalık şiirler sizlerle

10 Kasım 2 kıtalık 4 kıtalık şiirler arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde vefat etti. Her yıl 10 Kasım'da ölüm yıl dönümünde Atatürk özlem ve saygıyla anılıyor. Bu sene Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümü saygı ve rahmetle anılacak. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili şiirler, ilk ve orta okul öğrencileri tarafından araştırılıyor. Okullarda yapılan tören ve programlarda öğrenciler 2 kıtalık, 4 kıtalık en güzel Atatürk şiirlerini okumak istiyor. 2 kıtalık 4 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri haberimiz içerisinde yer alıyor...

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yaklaşıyor. Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde vefat etti. Her yıl 10 Kasım'da ölüm yıldönümünde Atatürk özlem ve saygıyla anılıyor. Okullarda Atatürk'ü Anma Programları düzenleniyor. Öğrenciler yapılan törenlerde en güzel Atatürk şiirlerini okumak istiyor. 10 Kasım 2 kıtalık 4 kıtalık şiirler haberimiz içerisinde yer alıyor.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Ulu Önder Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür 10 Kasım. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10-16 Kasım haftası; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği Atatürk'ün anıldığı hafta olarak Türk halkı tarafından kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrılığı gün, Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir..

10 KASIM ŞİİRLERİ

10 KASIM

10 Kasım 1938,
Günlerden Perşembe.
Atatürk'üm ölmüş,
Saat dokuzu beş geçe.

Çökmüş bir matem havası,
Milletimin üstüne,
Gözyaşları sel olmuş
Akmış Marmara Denizi'ne

Herkes akın akın,
Dolmabahçe'ye koşmuş,
Büyük kurtarıcı artık,
Aramızdan ayrılmış.

Atatürk'süz yaşamak,
Çok zor gelse de millete,
Kalplerde yaşatılmış,
O veciz sözleriyle.

Emanet etmiş bizlere,
Kurduğu cumhuriyeti.
Var oldukça bu dünya,
Bilmeliyiz kıymetini.


Atatürk

Düşmanların elinden,
Sen kurtardın vatanı.
En yükseklere diktin,
Şanlı Türk bayrağını.

Adını ve şanını,
Bütün dünya biliyor.
Masum olan milletler,
Hep izinden gidiyor.

Sen, Türk için her zaman,
En büyük kahramansın.
Damarlarımızda akan,
Eşsiz, asil bir kansın.

Birkan Soylu

KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

Yan yana iki çocuk görsem
İşte Atatürk diyorum
Özgürlüğün toprağı uyanıyor
İçin için seviniyorum.

Koşuşan iki öğrenci görsem
İçimin güneşi ısınıyor
Yürüyen bir bakış gibi
Mustafa Kemal geliyor.

Kol kola iki işçi görsem
Ekmeğim çoğalıyor birden
Bir ışık düşüyor ortalığa
İşte Atatürk diyorum.

İşte Atatürk diyorum
İlk kuruluş öncüleri
Bir gül çağrısında hepsi
Bize uzanmış elleri.

Mehmet KIYAT

10 Kasım 1938,
Günlerden Perşembe.
Atatürk'üm ölmüş,
Saat dokuzu beş geçe.

Çökmüş bir matem havası,
Milletimin üstüne,
Gözyaşları sel olmuş
Akmış Marmara Denizi'ne

Herkes akın akın,
Dolmabahçe'ye koşmuş,
Büyük kurtarıcı artık,
Aramızdan ayrılmış.

Atatürk'süz yaşamak,
Çok zor gelse de millete,
Kalplerde yaşatılmış,
O veciz sözleriyle.

Emanet etmiş bizlere,
Kurduğu cumhuriyeti.
Var oldukça bu dünya,
Bilmeliyiz kıymetini.

Birkan Soylu

Büyük Atatürk'e

Binerken rıhtımdan, Bandırma vapuruna,
Tek düşüncendi senin; "Vatan, Millet, Sakarya".

Çakmak gibi gözlerin, dalarken ufuklara,
İlaç olacaktın milletin, kanayan yarasına.

Yarın çok geç olurdu, durma nedir bilmedin,
Erzurum'dan Sivas'a, yıldırım gibi geçtin.

Bağımsızlık ateşini, sen yaktın bu vatanda,
Kongrelerle başlayan, Kurtuluş Savaşı'nda.

Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,
Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.

Birkan SOYLU

10 KASIM

10 Kasım 1938,
Günlerden Perşembe.
Atatürk'üm ölmüş,
Saat dokuzu beş geçe.

Çökmüş bir matem havası,
Milletimin üstüne,
Gözyaşları sel olmuş
Akmış Marmara Denizi'ne

Herkes akın akın,
Dolmabahçe'ye koşmuş,
Büyük kurtarıcı artık,
Aramızdan ayrılmış.

Atatürk'süz yaşamak,
Çok zor gelse de millete,
Kalplerde yaşatılmış,
O veciz sözleriyle.

Emanet etmiş bizlere,
Kurduğu cumhuriyeti.
Var oldukça bu dünya,
Bilmeliyiz kıymetini.

SEN VARSIN ATATÜRK'ÜM HER ŞEYİMİZDE

Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam
Ekmeğim ak suyum berraksa,
Ağaçlar çiçek açıyor
Topraklar ısınabiliyorsa,
Sesim gür çıkıyor
Özgür özgür bakabiliyorsam,
Sen varsın gözbebeklerimde
Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

Yazabiliyorsam gönlümce
Okuyabiliyorsam...
Kazabiliyorsam toprağımı
Gün ışığında çapa kürek elde,
Çalışabiliyorsam gece gündüz
Ekip biçebiliyorsam dileğimce,
Sen varsın yüreğimde
Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

M. Esat TOZKOPARA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ