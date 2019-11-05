10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü: En güzel 10 Kasım resimleri haberimizde

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yaklaşıyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yas günü oluyor. Bu kapsamda okullarda öğrenciler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için şiirler ezberleyip, sınıf ve okul panoları için hazırlıklar yapmaya başladı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü panosu için en güzel Atatürk ve 10 Kasım resimlerini bulmak istiyor. Öğrenciler için güzel 10 Kasım resimleri ve en güzel Atatürk resimleri haberimizde yer alıyor.

EN GÜZEL 10 KASIM RESİMLERİ