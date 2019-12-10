10 Aralık Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef eleme adayı kim oldu?

Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef eleme adayı kimler oldu? sorularının yanıtı Masterchef izleyicileri tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Yasin'in elenmesi ile yarışmada 6 yarışmacı kaldı. Batuhan, Güzide, Cemre, Ekin, Alican ve Rıfat Masterchef'in ilk 6'sına kalan isimler oldu. Finale adım adım yaklaşılan Masterchef Türkiye'de bugün haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. Takımların 3'er kişiden oluştuğu Masterchef'te dokunulmazlık yarışında yarışmacıları sürprizler bekliyor. Takım arkadaşlarının tek tek ve kaptanlar hariç yarışmacıların hangi yemeği yaptığını bilmeden yemek yapacakları Masterchef'te neler yaşanacağı merak ediliyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te dokunulmazlık oyununu henüz hangi takımın kazandığı belli değil. Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Masterchef'te kaybeden takım eleme yarışı oynayacak. Şeflerin belirlediği tabağa en uzak tabağı çıkaran isim eleme potasına gidecek. Masterchef'te haftanın ilk eleme potasına giden isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

MASTERCHEF HANGİ GÜNLER VAR?

Masterchef Türkiye hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Pazartesi kaptanlık yarışı ve ödül oyunu oynanıyor. Salı günü haftanın ilk dokunulmazlık yarışı, Çarşamba günü haftanın ikinci dokunulmazlık yarışı, Perşeme günü haftanın son dokunulmazlık yarışı oynanıyor. Eleme potasındaki 3 yarışmacı Cuma günü'nki eleme gecesinde yarışıyor ve elenen isim Cuma günü belli oluyor.