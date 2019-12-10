10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimizde

  • Bist 100
    107912
  • Dolar
    5,8024
  • Euro
    6,4313
  • Altın
    273,6780
İstanbul
11 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Öldürdüğü eşini kıyma makinesinde parçalayan sanığa verilen ceza istinafa taşındı Öldürdüğü eşini kıyma makinesinde parçalayan sanığa verilen ceza istinafa taşındı
2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü! 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü!
Gambiya'nın Myanmar'a açtığı dava görülmeye başlandı Gambiya'nın Myanmar'a açtığı dava görülmeye başlandı
Bosna savaşında görev yapmış gazetecilerden Nobel'e tepki Bosna savaşında görev yapmış gazetecilerden Nobel'e tepki
Aşk Ağlatır ne zaman final yapacak? Aşk Ağlatır final mi yapıyor? Aşk Ağlatır ne zaman final yapacak? Aşk Ağlatır final mi yapıyor?
Çukurca polisi evlere konuk oluyor Çukurca polisi evlere konuk oluyor
Okulda rahatsızlanan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti Okulda rahatsızlanan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti
İlim Yayma Ödülleri 22 Aralık'ta sahiplerini bulacak İlim Yayma Ödülleri 22 Aralık'ta sahiplerini bulacak
Buzla kaplanan Aktaş Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor Buzla kaplanan Aktaş Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor
Üsküdar'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü farkındalık etkinliği düzenlendi Üsküdar'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü farkındalık etkinliği düzenlendi
Başkan Erdoğan konuşuyor Başkan Erdoğan konuşuyor
2020 tediye tarihleri ne zaman? Tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 2020 tediye tarihleri ne zaman? Tediye ödemeleri ne zaman yatacak?
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski milli futbolcular için istenen ceza belli oldu FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski milli futbolcular için istenen ceza belli oldu
Çukurca polisi evlere konuk oluyor Çukurca polisi evlere konuk oluyor
Şehidimiz Üstçavuş Esma Çevik'e son görev Şehidimiz Üstçavuş Esma Çevik'e son görev
İngiliz uyandı: Türkiye AB'ye meydan okuyacak İngiliz uyandı: Türkiye AB'ye meydan okuyacak
Şehidimiz Uzman Çavuş Sayar'ın yürek yakan türküsü yürek burktu - İzle Şehidimiz Uzman Çavuş Sayar'ın yürek yakan türküsü yürek burktu - İzle
Şehidimiz Uzman Çavuş Sayar'ın yürek yakan türküsü yürek burktu Şehidimiz Uzman Çavuş Sayar'ın yürek yakan türküsü yürek burktu
Akıncı TİHA’nın özellikleri: Üç farklı modeli olacak Akıncı TİHA’nın özellikleri: Üç farklı modeli olacak
Afganistan'da Taliban'dan havan saldırısı: 25 yaralı Afganistan'da Taliban'dan havan saldırısı: 25 yaralı
Ceren Hindistan, Mehmet Ali Erbil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı Ceren Hindistan, Mehmet Ali Erbil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı
Afrin'de iki askerin şehit edildiği saldırıya karışan teröristlere ceza yağdı Afrin'de iki askerin şehit edildiği saldırıya karışan teröristlere ceza yağdı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimizde 10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimizde

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Aralık 2019 Salı 12:52:11 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 12:53:32

10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimizde

10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Evde bakım maaşları her ayın ikinci haftasından itibaren ayın 25'ine kadar hesaplara il il yatırılıyor. Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor. Maaş için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ya da ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmak gerekiyor. 10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimiz içerisinde yer alıyor...

10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller, gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyor. Maaş için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ya da ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmak gerekiyor. Her ay yatırılan evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara yatırılıyor. 10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimiz içerisinde yer alıyor.

10 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım maaşları her ayın ikinci haftasından itibaren ayın 25'ine kadar hesaplara il il yatırılıyor.  Şu ana kadar Aksaray, Osmaniye ve  Kırklareli illerinde yattı.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır. Evde bakım maaşı sorgulamak için e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
 

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından bazı illerde yatırılıyor. İşte uygulamanın yapıldığı iller: Osmaniye, Tokat, Hatay, Antalya, Edirne, Aksaray, Afyonkarahisar, Kırklareli, Samsun, Kırşehir, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Denizli, Konya, Mersin, Rize, Aydın, Ankara, Kocaeli, Tekirdağ, Trabzon, Manisa, Bilecik, Bolu, Kırıkkale, Giresun, Adıyaman, Ordu, Ağrı, Uşak, Malatya, Zonguldak, Diyarbakır, Çanakkale, Sakarya, Adana, Bursa, Isparta, Yozgat, Iğdır, Kayseri, Çorum ve Düzce...
 
Evde bakım maaşı hizmetinin diğer illere de yayılması bekleniyor.
 
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Daha önce evde bakım maaşı 1305 TL idi. Temmuz ayı enflasyon oranlarının ve zam miktarının belirlenmesinin ardından bu rakam 1383 TL'ye yükseldi. Bu zam memurlara yapılan zam oranı yani yüzde 6 ile aynıdır.
 
Özel bakım merkezlerinde hizmet alanlar için ise eski rakam 2611 TL iken Temmuz ayı zammı ile birlikte bu rakam 2767 TL'ye yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI 

Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu- Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması- Gelir kriterlerine uygun olması
 
1 ) Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir.
 
Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.
 
2 ) Madde 2 deki bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.
 
3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2’ü geçmemesi gerekmektedir. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ