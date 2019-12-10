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10 Aralık 2019 Salı 09:43:08 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 09:45:32

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları! 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü pano örnekleri

Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları! 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü pano örnekleri arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. 2. Dünya Savaşı’nın ağır koşullarının ardından ortaya çıkan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni pek çok ülkenin kabul etmesiyle dünyanı genelinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlanıyor. İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948’den bu yana her 10 Aralık’ta kutlanıyor. Bugünün anlam ve önemi ile ilgili araştırma yaparak sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmak isteyenler 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü pano örneklerini incelemek istiyor..

Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü pano örnekleri arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. 2. Dünya Savaşı’nın ağır koşullarının ardından ortaya çıkan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni pek çok ülkenin kabul etmesiyle dünyanı genelinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlanıyor. Bugünün anlam ve önemi ile ilgili araştırma yaparak sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmak isteyenler arama motorlarında 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü pano örnekleri haberimizde yer alıyor.

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ TARİHİ

İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948’den bu yana her 10 Aralık’ta kutlanan gündür. II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyadaki devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948’de hazırlandı ve 10 Aralık 1948’de Genel Kurulun Paris’te yapılan oturumunda kabul edildi. Oturumda, 6 sosyalist ülke bu ilkelerin bazılarının “Burjuva sınıfından olan insanların sınıf çıkarını koruduğu ve işçi sınıfının egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakacağı” gerekçesiyle çekimser kaldı. Bildiri, bu çekimser ülkeler ile Suudi Arabistan ve Güney Afrika Birliği dışında kalan ülkelerin oylarıyla kabul edildi.

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NEDİR?

İnsan Hakları Günü'nde, ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle ayrımı gözetmeksizin herkesin doğal insan haklarına sahip olduğunu ilan eden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 500’den fazla dile çevrilerek, dünyanın en çok çevrilen belgesi unvanına sahip olmuştur.

Dünyanın değişik bölgelerinden çeşitli hukuki ve kültürel geçmişe sahip temsilciler tarafından hazırlanan Beyanname, evrensel değerler ile tüm halklar ve tüm uluslar için ortak bir başarı standardı belirlemektedir. Her insanın insanlık onuruna eşit değer verir. Beyanname ve Devletlerin ilkelere taahhütleri sayesinde, milyonlarca insanın insanlık onuru tanınmış ve daha adil bir dünyanın temelleri atılmıştır. Beyanname taahhütleri henüz tam olarak yerine getirilmemiş olsa da, zaman testine dayandığı gerçeği, eşitlik, adalet ve insanlık onuruna sahip uzun ömürlü değerlerin kalıcı evrenselliğine kanıttır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bizi güçlendirir. Beyannamede yer verilen ilkeler 1948'de olduğu gibi günümüzde de güncelliğini korumaktadır. Her birimiz birbirimizin haklarını savunabiliriz. Günlük yaşantılarımızda, bizi koruyan ve bizi birbirimize yakınlaştıran hakları savunmak ve teşvik etmek için harekete geçebiliriz.

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

- En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.

- İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

- Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)

- İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)

- İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)

- Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)

- Kişisel hürriyetler kutsaldır.

-Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)

-İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

-Özgürlüğünden vazgeçen kimse, insanlık hak ve görevlerinden vazgeçmiş demektir.

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ PANO ÖRNEKLERİ

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