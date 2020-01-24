1 TL karşılığında aldığı şişeleri 50 Euro'ya satıyor

Samsun Yabancılar Pazarı'ndaki bir dükkanda hediyelik eşya satan Temel Samangül, atık ve atıl malzemeler ile yaptığı eşyaları dünyaya satıyor. 1 TL'ye alınan şişeler sanat eserine dönüşünce Avrupa'da 50 Euro'ya alıcı bulabiliyor.

İHA'nın haberine göre Samangül ilk olarak İstanbul Ortaköy'de bulunan bir sanat sokağı içerisinde kendi çabası ile heykeltıraş sanatını öğrendi.

Akabinde kendini geliştirerek hediyelik eşyalar yapmaya başladı. Yabancılar Pazarı içerisindeki dükkanda eşyaları sergileyen Temel Samangül, "1 TL karşılığında temizlik görevlilerinden şişeler alıyorum. Bununla birlikte atık malzeme boşa gitmiyor, temizlik görevlilerine de maddi kazanç sağlıyorum" dedi.

YABANCILAR İLGİ GÖSTERİYOR

Özellikle Fransız ve İtalyanların bu tür ürünlere ilgi gösterdiğini belirten Samangül, "Türkiye'de ve dünyadaki turistlik bölgeleri küçük portatif hediyelik eşyaya çeviriyorum. Maket, şişe veya tablet üzerine tasarlıyorum. Kimyasal madde kullanmadan işlerimi yapıyorum. İnsanların kullandığı meşrubat şişelerini, mutfakta kullanılan şişeleri gibi geri dönüştürüyorum. Temizlik işçileri beni bildikleri için 1 TL karşılığında alarak onlara da katkı sağlıyorum. İnsanların çöpe attığı şişeler evlerinin en güzel köşesine geri geliyor. Önemli olan bitik bir şeyi ayağa kaldırmak. Sadece şişeler değil tahta parçalarının üzerine rölyef çalışıyorum. Benim ürünlerim dünyaya gidiyor. Özellikle Fransız ve İtalyanlar bu tür işlere çok güzel yaklaşıyorlar. Bu sanatı, öğrencilerime de öğretiyorum" diye konuştu.