19 Mart 2020 Perşembe 10:55:55 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 12:58:02
Irak ve Suriye'den kaçan 3 terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist Silopi'de Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 terörist Nusaybin’de teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
AA
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