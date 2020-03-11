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11 Mart 2020 Çarşamba 14:54:51 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 14:55:39

1 terörist daha teslim oldu

Terör örgütünde çözülme sürüyor. İkna yoluyla bir terörist daha Suriye üzerinden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ikna çalışması sonucu, 2015 yılında terör örgütüne katılan, Miran Diren kod adlı Hasan Dere isimli örgüt mensubu, Suriye üzerinden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu.

Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 58’e yükseldi.

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