A101 1 Ocak 2020 açık mı? merak ediliyor. Vatandaşlar "1 Ocak 2020 A101 açık mı? A101 bugün saat kaçta açılacak?" sorularının yanıtını arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya başlıyor. Birbirinden çeşitli ürünlerin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu A101'in yılbaşı çalışma saatleri merak ediliyor. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar A101'in bugün saat kaçta açılacağını öğrenmek istiyor. A101 müşterileri arama motorlarında "1 Ocak 2020 A101 açık mı? A101 1 Ocak'ta kaçta açılıyor?" sorularının yanıtını sorguluyor. Resmi tatiller ve dini bayramlarda farklı saatlerde çalışan A101'in 1 Ocak açılış saatlerini sizler için derledik.

A101 1 OCAK 2020 AÇIK MI?

A101, 1 Ocak 2020'de hizmet verecek. Ancak A101 yılbaşı resmi tatil gününde her zamanki saatinde açmıyor. Bu nedenle 1 Ocak sabahı A101'e giden vatandaşlar kapalı olacağı için A101'de erken saatlerde alışverişlerini yapamıyorlar. Her A101 kapısının üzerinde 1 Ocak 2020 tarihi için açılış kapanış saatlerini belirten bir yazı asıyor. Müşteriler A101'in açılış saatlerini buradan da görebiliyor.

A101 BUGÜN SAAT KAÇTA AÇILACAK?

A101 1 Ocak 2020'de saat 11:00'de açılıyor.

A101 YARIN SAAT KAÇTA AÇILACAK?

1 Ocak 2020 resmi tatili sonrası 2 Ocak itibari ile A101'ler normal saatlerinde açılmaya devam edecek. A101 yarın saat 09:00'da açılacak.