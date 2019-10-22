  • Bist 100
    97886.4
  • Dolar
    5,8027
  • Euro
    6,4671
  • Altın
    278,9980
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Adana Demirspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı Adana Demirspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı
Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı
MSB duyurdu: Temizlik sürüyor MSB duyurdu: Temizlik sürüyor
Yalçın Koşukavak: 'Bu ligin başka dinamikleri var' Yalçın Koşukavak: 'Bu ligin başka dinamikleri var'
ABD: Terör örgütü YPG geri çekildi ABD: Terör örgütü YPG geri çekildi
Rusya'dan gelen ilk bilgi: YPG 30 km geri çekilecek Rusya'dan gelen ilk bilgi: YPG 30 km geri çekilecek
Uluslararası Tiyatro Festivalinde 'Çağdaş Sahnenin Seyri' söyleşisi yapıldı Uluslararası Tiyatro Festivalinde 'Çağdaş Sahnenin Seyri' söyleşisi yapıldı
AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Kıbrıs açıklaması AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Kıbrıs açıklaması
Fenerbahçe'de Max Kruse çalışmalara başladı Fenerbahçe'de Max Kruse çalışmalara başladı
'Teröristin de terörün de başı nasıl ezilir çok iyi biliriz' 'Teröristin de terörün de başı nasıl ezilir çok iyi biliriz'
Şırnak merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı Şırnak merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı
Başakşehir'de Wolfsberger maçı hazırlıkları sürdü Başakşehir'de Wolfsberger maçı hazırlıkları sürdü
Denizlispor Başkanı PFDK'ye sevk edildi Denizlispor Başkanı PFDK'ye sevk edildi
'1 milyon Suriyelinin huzurlu yaşayacakları projeyi gerçekleştirmek istiyoruz' '1 milyon Suriyelinin huzurlu yaşayacakları projeyi gerçekleştirmek istiyoruz'
Piyasalarda gün sonu! Borsa ve dolarda son durum Piyasalarda gün sonu! Borsa ve dolarda son durum
Bakan Kasapoğlu milli güreşçileri tebrik etti Bakan Kasapoğlu milli güreşçileri tebrik etti
Emine Bulut'un ailesinin avukatı İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu Emine Bulut'un ailesinin avukatı İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu
Kulüpler Birliği Vakfından Fikret Orman'a teşekkür plaketi Kulüpler Birliği Vakfından Fikret Orman'a teşekkür plaketi
POMEM alımları ne zaman? POMEM ücreti hangi bankaya yatırılır? POMEM alımları ne zaman? POMEM ücreti hangi bankaya yatırılır?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi futbolcularla bir araya geldi: İlk olarak çözmem gerekeni biliyorum Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi futbolcularla bir araya geldi: İlk olarak çözmem gerekeni biliyorum
İran terör örgütü PKK/PYD ile bağını kesmedi mi? İran sınırından 3 günde 3 gün saldırı! İran terör örgütü PKK/PYD ile bağını kesmedi mi? İran sınırından 3 günde 3 gün saldırı!
Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı
Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un yeni dizisi ne zaman başlıyor? Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un dizisinin adı ne? Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un yeni dizisi ne zaman başlıyor? Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un dizisinin adı ne?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Ekim 2019 Salı 18:21:13 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 18:22:02

'1 milyon Suriyelinin huzurlu yaşayacakları projeyi gerçekleştirmek istiyoruz'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Güvenli bölgede 1 milyon Suriyeli kardeşimizi yurtlarında, ana vatanlarında yaşatacak, annelerin, çocukların mutlu ve huzurlu şekilde yaşayacakları projeyi gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret ettikten sonra Valilik İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Kurum, 9 Ekimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na, varılan mutabakat sonrasında 120 saat süreyle ara verildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"120 saat içinde güvenli bölge dediğimiz yaklaşık 32 kilometre derinlikteki bu alanda, buranın boşaltılarak mazlum Suriyeli kardeşlerimizin yerleştirilmesi ki ilk etapta 1 milyon nüfus, 140 köyden oluşan 5 bin nüfuslu köyler... Yaklaşık 700 bini köyde, 10 ilçede, 300 bini de ilçe merkezlerinde olmak üzere 1 milyon mazlum Suriyeli kardeşimizin yerleştirilmesi amacıyla bu harekatı başlattık ve inşallah sahadaki zaferimizi masada da kazanmak ve başkomutanımızın, liderimizin kararlılığıyla bu sürece getirdik. İnşallah bugün akşam itibarıyla temizlenmiş olan bu güvenli bölge içine artık Suriyeli kardeşlerimizi yerleştirmek, iskan etmek ve bölgeye her zaman yaptığı gibi Türk ordusunun huzur barış ve mutluluk getirmesi amacıyla bu operasyon bitmiş, tamamlanmış ve amacına erişmiş olacak. Bu operasyon vesilesiyle şehit ve gazilerimiz oldu. Bir şehidimiz de Hacı Bebek Kahramanmaraşlı. Bu vesileyle Kahramanmaraşlı kardeşlerimize, ailesine ve Türkiye'ye başımız sağ olsun diyorum."

Bir gazetecinin Suriye'de güvenlik bölge oluşturulması korusunda bakanlığın ne gibi çalışması olacak sorusu üzerine Kurum, şunları kaydetti:

"Buna ilişkin Toplu Konut İdaresi Başkanlığımıza çalışma talimatı verdik. Hem yerleşim alanları hem bu alanların ihtiyaçları hem de bölgenin yapısı ve mimarisine uygun şekilde projelendirme sürecimiz devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hem de yaptığı ikili görüşmelerde dünya liderlerine, bu bölgede bizim huzur, güvenlik ve barış getirmek için ve 1 milyon Suriyeli kardeşimizi yerleştirmek için böyle bir çalışma yaptığımızdan bahsettiler. Görüşmelerle herkes genel itibarıyla böyle bir projenin doğru olduğunu söylediler. İnşallah tüm ülkeler bir araya gelmek suretiyle de bu güvenli bölgede 1 milyon Suriyeli kardeşimizi yurtlarında, ana vatanlarında yaşatacak, annelerin, çocukların mutlu ve huzurlu şekilde yaşayacakları projeyi gerçekleştirmek istiyoruz."

Şehirlere ziyaretlerini sürdürdüğünü ifade eden Kurum, Kahramanmaraş'ta da önemli kararlar aldıklarını ilk olarak Yusuflar Mahallesi'nde 24 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesine başladıklarını ve iki etap şeklinde bu projeyi 2020'nin ilk çeyreğinde yapacaklarını söyledi.

Kurum, kentteki Gaybar Mahallesi'nin heyelan riski altında, deprem bölgesinde yer aldığını aktararak, "Şehirlerimizde kentsel dönüşüm sürecini yürüteceğiz. Bu bölgede kesin incelemeler yapacağız. Heyelan riski altında bulunan yaklaşık 300 vatandaşımızı hızlı bir şekilde taşınma sürecini gerçekleştireceğiz. Onlara da yine üreteceğimiz rezerve konutlar vermek suretiyle heyelan riski altındaki alanların boşaltılmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Toplu Konut İdaresi eliyle kentte Millet Bahçesi'nin de yapılacağını belirten Kurum, "Millet Bahçesinde vatandaşlarımız 7 gün 24 saat vakit geçirecekler. İçinde her türlü aktivite olacak. 2020 yılı içinde büyük bölümü tamamlanır. 2021'de Millet Bahçesi'ni açmayı planlıyoruz." dedi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ