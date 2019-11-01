1 Kasım Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim birincisi belli oldu mu?

1 Kasım Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? Ekim Temizlik Benim İşim kim elendi? sorularının yanıtı merak ediliyor. FOX TV’de yayınlanan Temizlik Benim işim yarışmasında bugün haftanın kazananı belli olacak. Yarışmada haftayı birinci bitiren kişi 10 bin TL’lik ödülün sahibi olacak. Temizli benim İşim’de haftanın kazananı ve elenen yarışmacı belli oluyor. Temizlik Benim İşim hafta birincisinin kim olduğuna dair bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor..

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTA YARIŞMACILARI

Nebahat, Sergen, Zeynep, Özge ve Burcu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM 31 EKİM PUAN TABLOSU

Temizlik Benim İşim 31 Ekim Perşembe günü yarışan Burcu'nun aldığı puanlar şöle oldu:

Nebahat 2

Sergen 1

Zeynep 1

Özge 1

Burcu toplamda 5 puan aldı.

TEMİZLİK BENİM İŞİM 29 EKİM PUAN TABLOSU

Temizlik Benim İşim 29 Ekim 2019 Salı günü yarışan isim Özge oldu. Özge yaptığı ev temizliğiyle arkadaşlarından yüksek puan almaya çalıştı. Temizlik Benim İşim 29 Ekim 2019 Puan tablosu şöyle oldu:

Nebahat 2 puan

Burcu 2 puan

Sergen 1 puan

Zeynep 1 puan

Özge toplamda 6 puan aldı.

TEMİZLİK BENİM İŞİM 28 EKİM PUAN TABLOSU

Temizlik Benim İşim 28 Ekim 2019 Pazartesi günü itibariyle yeni haftanın ilk gününü yaşıyor. Bugün yarışan isim ise Sergen oldu. Temizlik Benim İşim 28 Ekim 2019 puan durumu şöyle:

Zeynep 3 puan

Nebahat 2 puan

Burcu 2 puan

Özge 2 puan

Sergen'in aldığı topoplam puan: 11

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Temizlik Benim İşim hafta birincisi henüz belli olmadı. Kazanan yarışmacı açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

TEMİZLİK BENİM İŞİM KADİR KİM?

Geçen yıl TLC'de Temizlik Avcıları programıyla ünlenen Kadir yeni sezonda Temizlik Benim İşim adlı yarışmanın sunuculuğunu yapıyor. 19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.

Çaya oldukça düşkün olan Kadir Ezildi yeni programıyla son zamanların yükselen ekran yıldızlarından biri olacak gibi görünüyor.