1 Kasım Dünya Vegan Günü nedir? Vegan ne demek, vegan beslenme nedir?

Bugün 1 Kasım Dünya Vegan Günü (World Vegan Day) olarak kutlanıyor. 1 Kasım Dünya Vegan Günü nedir? Vegan ne demek? sorularının yanıtı güncel olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Bugünün 1 Kasım Dünya Vegan Günü olduğunu gören vatandaşlar vegan beslenme türü hakkında araştırma yapmaya başladı. 1 Kasım Dünya Vegan Günü 1994 yılından bu yana kutlanıyor. 1 Kasım Veganlığın insanlara, hayvanlara ve doğaya faydaları değişik etkinlikler eşliğinde kutlanıyor. 1 Kasım Dünya Vegan Günü hakkında merak edilen detayların tümü haberimzide yer alıyor.

1 KASIM VEGAN GÜNÜ NEDİR?

1 Kasım Dünya Vegan Günü 1994 yılından bu yana kutlanıyor. İlk defa İngiltere'de Vegan Topluluğu'nun 50'nci kuruluş yıldönümü anısına kutlanan 1 Kasım Dünya Vegan Günü ve geleneksel hale geldi.

Veganizm, Donald Watson ve Elsie Shrigley adlı vejetaryenlerin Londra'da 'Vegan Society (Topluluğu)' adında bir dernek kurulmasıyla yaygınlaşmaya başladı.

Ülkemizde de hem vejetaryenlerin hem de veganların sayıları gün geçtikçe gittikçe artmakta. Vicdani veya etik, politik bir tavır ya da sağlık sebebi ile pek çok kişi vejetaryenliği veya veganlığı tercih etmekte.

Ahava'nın en önemli özelliklerinden biri de tam da bu noktada ortaya çıkıyor; Ölü Deniz'in cilde üstün faydalı içerikleri, yenilikçi ve etkin ürünleriyle birleştiren AHAVA aynı zamanda % 100 Vegan bir marka. Yıllardır tüm ürün gamında buna çok dikkat eden AHAVA "PETA – cruelty free and Vegan" sertifikasına sahip kozmetik markasıdır. Sadece kozmetik kalitesinden dolayı değil vegan özelliğinden de dolayı AHAVA'nın dünya üzerinde binlerce kullanıcısı bulunmaktadır.

VEGAN NE DEMEK? VEGANLIK NEDİR?

Vegan kelimesi, 1944 yılında Elsie Shrigley ve Donald Watson tarafından vejetaryen (vegetarian) kelimesinden türetilmiş. Veganizm, et ve süt ürünleriyle birlikte hayvan kaynaklı yumurta, bal, deri, süet, yün ve ipek gibi ürünleri de reddeder.” Veganlığın temelinde çevreyi koruma, sağlıklı beslenme, dini inanışlar gibi sebepler olsa da; en büyük neden, hayvanlara saygı... Günümüzde çiftliklerde hayvanların çok kötü şartlarda yetişmekte, eziyet görmekte ve bazılarının çok cani yöntemlerle öldürülmekte olduğu sır değil.

Öte yandan vegan beslenme, dikkat edilmezse kalsiyum, protein, B12 vitamini ve D vitamini gibi bazı eksikliklere yol açabilir. Ancak iyi dengelenmiş bir vegan diyeti, son derece sağlıklı. Hatta bu tip vegan diyetin, çocuklar için bile uygun olduğu ortaya konmuş. Veganlığın bir yaygın çeşidi de, çiğ veganlık (raw veganism) olarak biliniyor. Çiğ veganlıkta hayvansal ürünlerle beraber, yüksek ısıda pişmiş her türlü yiyecek reddediliyor.

Peki veganlar ne yiyorlar? İnek sütü yerine soya sütü, peynir yerine tofu veya soya sütüyle yapılmış peynir, ymurta yerine nişastalı ve patates/kabak püreli karışımlar, yoğurt yerine de vegan maya ve soya sütüyle yapılan vegan yoğurdu yiyorlar. Vegan ürünlerin tadını diğerlerinden ayırmak çok zor, ayrıca bu ürünler çok lezzetliler. Yurtdışında veganlar için çok çeşitli ürün bulmak kolay; vegan burgerler, pizzalar, dondurmalar, kurabiyeler ve pastalar herhangi bir markette bulunabiliyor. Ancak veganlık Türkiye’de pek yaygın olmadığından, organik ürün satan marketler dışında bu ürünleri bulmak kolay değil.

Vegan beslenme piramidine göre her şeyin temeli su… Günde en az 8-10 bardak su tüketmek gerekiyor. 3-5 porsiyon sebze ve 2-4 porsiyon meyve yenebiliyor. Tahıllara gelince, onlar da 6-11 porsiyon kısıtlama olmadan tüketilebiliyor.

Et, süt, peynir yerine tüketilen besinlerin 2-3 porsiyon ve orta miktarda, aynı şekilde baklagillerin de yine orta miktarda 2-3 porsiyon yenmesi öneriliyor. Diğer beslenmelerdeki gibi, yağlar, tatlılar ve yemişler çok az miktarda olmak koşuluyla, arada bir öneriliyor.

Birçok ünlü, vegan tarzı yaşamı benimsemiş. Bunlardan bazıları Pamela Anderson, Joaquin Phoenix, Daryl Hannah, Alanis Morissette, Bryan Adams, Sinead O’Connor, Carrie Anne Moss, Natalie Portman ve Tobey Maguire.