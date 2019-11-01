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01 Kasım 2019 Cuma 10:00:19 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 10:01:19

1 Kasım Cuma BİM kataloğu: BİM'e bugün neler geliyor?

BİM'e bugün neler geliyor? 1 Kasım Cuma BİM kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. BİM müşterileri, bugün BİM'e gelecek ürünleri öğrenmek istiyor. 1 Kasım Cuma BİM kataloğu merak ediliyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. İhtiyaçları doğrultusunda uygun fiyata kaliteli ürün satın almak isteyen BİM müşterileri 1 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunu incelemek istiyor. BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğunda 35 Parça Bloklu Oyuncak Şato 27,50 TL'den, Kumtel’den 2 yıl garantili Elektrikli Fanlı Isıtıcı 59,90 TL'den, Dekoratif Raf Seti 129 TL'den, Pilsan Sallanan At 54,90 TL'den satışa sunuluyor. BİM'e gelen diğer ürünlerin tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

BİM'e bugün neler geliyor? 1 Kasım Cuma BİM kataloğu arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yerini aldı.  BİM her hafta Salı ve Cuma günleri aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. BİM'e gelen aktüel ürünler kısa sürede tükeniyor. BİM müşterileri, bugün BİM'e gelecek ürünleri öğrenmek istiyor. 1 Kasım Cuma BİM kataloğu merak ediliyor. İhtiyaçları doğrultusunda uygun fiyata kaliteli ürün satın almak isteyen BİM müşterileri 1 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. 1 Kasım Cuma BİM kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

BİM'E BUGÜN NELER GELİYOR?

BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğunda 35 Parça Bloklu Oyuncak Şato 27,50 TL'den, Kumtel’den 2 yıl garantili Elektrikli Fanlı Isıtıcı 59,90 TL'den, Dekoratif Raf Seti 129 TL'den, Pilsan Sallanan At 54,90 TL'den, Kiwi Çay Makinesi 99 TL'den, pratif bardaklar oyunu 34,90 TL'den, petek kurutmalık 12,90 TL'den, şirin masallar 2,95 TL'den, 3'lü dekoratif raf seti 129 TL'den satışa sunuluyor.  

1 KASIM CUMA BİM KATALOĞU

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