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01 Eylül 2019 Pazar 10:30:00 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 10:31:16

1 Eylül Dünya Barış Günü resimli kutlama mesajları! 1 Eylül Dünya Barış Günü görselleri yayında

1 Eylül Dünya Barış Günü görselleri! 1 Eylül Dünya Barış Günü resimli kutlama mesajları yoğun olarak araştırılıyor. Bugünün Dünya Barış Günü olduğunu öğrenenler sevdiklerine Barış Günü ile ilgili kutlama mesajları atmak ve sosyal medya hesaplarından 1 Eylül Dünya Barış Günü ile ilgili resimli mesajlar paylaşmak istiyor. Eskiden Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya'nın 1939 yılında Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı’nı başlattığı tarih olan 1 Eylül'ü “Dünya Barış Günü” olarak ilan etmişti. İşte 1 Eylül Dünya Barış Günü resimli kutlama mesajları...

1 Eylül Dünya Barış Günü görselleri! 1 Eylül Dünya Barış Günü resimli kutlama mesajları, arama motorlarında yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Bugünün Dünya Barış Günü olduğunu öğrenenler sevdiklerine Barış Günü ile ilgili kutlama mesajları atmak ve sosyal medya hesaplarından 1 Eylül Dünya Barış Günü ile ilgili resimli mesajlar paylaşmak istiyor. Eskiden Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya'nın 1939 yılında Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı’nı başlattığı tarih olan 1 Eylül'ü “Dünya Barış Günü” olarak ilan etmişti. İşte 1 Eylül Dünya Barış Günü resimli kutlama mesajları sizlerle..

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MESAJLARI

Yurtta barış, dünyada barış. Mustafa KemaI Atatürk

Barış, yaşamda uyuşmazlıkların oImasından oluşmaz, ancak onIarın üstesinden gelmekIe sağlanır. Adsız

Barış savaşların son düşüncesidir. WieIand

İnsanoğIu savaşa son vermeIidir. Yoksa savaş insanoğluna son verecektir. John F.Kennedy

Federalizm, demokrasi için uluslararası birliğin uygulamasından başka bir şey değildir. Federalizm insanın keşfedebildiği tek barış yoludur. Friedrich A.von Hayek

En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir. Cicero

Savaş ve hakimiyetin genişletilmesi monarşinin; barış ve ılımlılık ise cumhuriyetin ruhudur. Montesquieu

Ne iyi bir savaş vardır ne de kötü bir barış. B. Franklin

Dünyayı çöle dönüştürdükten sonra adına barış diyecekler.

Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömerler. Krezüs

Dünyada barışı sağlamak isterseniz politikacıları öldürün, yeter. Halklar birbirleriyle anlaşır. Bernard Shaw

Barış nihai amacımızdır. St. Augustine

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ TARİHİ

Eskiden Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya'nın 1939 yılında Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı’nı başlattığı tarih olan 1 Eylül'ü “Dünya Barış Günü” olarak ilan etmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981'deki 57. birleşiminde, “Genel Kurul'un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü”nü “Uluslararası Barış Günü” ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurul’un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül’ü Barış Günü olarak kabul edilmiştir.

Birleşmiş Milletler, Barış Günü’nde, dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor. Her 21 Eylül'de, Birleşmiş Milletler Merkezi'ndeki “Barış Çanı” çalınıyor. Savaşlardaki insani kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine, “Çok Yaşa Mutlak Barış” yazısı kazındı.

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