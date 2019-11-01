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01 Kasım 2019 Cuma 14:32:34 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 14:34:26

1-7 Kasım Türk Harf Devrimi Haftası kutlanıyor! 1 Kasım harf devrimi ne zaman yapıldı?

1-7 Kasım Türk Harf Devrimi Haftası kutlanıyor. 1 Kasım harf devrimi ne zaman yapıldı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Türk dilinin özelliklerini belirten işaretlere de yer veren bu yeni alfabe Türk Harfleri adıyla 1353 sayılı kanun kabul edildi. Bu nedenle ülkemizde 1-7 Kasım arası ''Türk Harf Devrimi Haftası'' olarak kutlanıyor. 1 Kasım harf devrimi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

1 Kasım harf devrimi ne zaman yapıldı? gündemde en çok araştırılan konular arasınsa yerini aldıç Türk dilinin özelliklerini belirten işaretlere de yer veren bu yeni alfabe “Türk Harfleri” adıyla 1353 sayılı kanun kabul edildi.  Yazı dilinde kullanılan Arap harflerinin yerine Türk harflerinin alınmasını ifade eden Harf Devrimi yapıldı. Bu nedenle ülkemizde 1-7 Kasım arası ''Türk Harf Devrimi Haftası'' olarak kutlanıyor. 

HARF DEVRİMİ NE ZAMAN YAPILDI?

1 Kasım 1928'de Latin esasından alınan harfler, (Türk dilinin özelliklerini belirten işaretlere de yer vererek) "Türk harfleri" adıyla 1353 Sayılı Kanunla kabul edilmiştir. Yazı dilinde kullanılan Arap harflerinin yerine Türk harflerinin alınmasını ifade eden Harf Devrimi yapılmıştır.

Arap harflerinin Türkler tarafından kullanılması, İslamiyet'in kabulünden sonra başlamış ancak bu harfler, Türk diline hiç bir zaman uyamamıştır. Türkçe, Arap harfleri ile kolay yazılıp okunamıyordu. Harf İnkîlabının hedefi, okuyup yazmayı kolaylaştırmak ve yaymak, modern öğretim ve eğitimin gerçekleşmesini sağlamaktı. Harf İnkılabının ilk adımı, 20 Mayıs 1928'de 1288 sayılı kanunla, Arap rakamlarının kullanılmasına son verilerek, uluslararası rakamların kabulü ile başlamıştı.

Atatürk, 9 Ağustos 1928 gecesi İstanbul'da Sarayburnu Parkı'nda düzenlenmiş bir şenlik sırasında, Harf Devrimini halka duyurmuştur; "Arkadaşlar, güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Arkadaşlar, bizim güzel ahenkli, zengin lisanımız (dilimiz) yeni Türk harfleri ile kendini gösterecektir. Asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulunduran, anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak mecburiyetindeyiz. Lisanımızı muhakkak anlamak istiyoruz. Bu yeni harflerle behemehal pek çabuk bir zamanda mükemmel bir surette anlaşacağız ki, Milletimizin yazısıyla kafasıyla bütün medeniyet aleminin yanında olduğunu gösterecektir. Vatandaşlar, yeni Türk harflerini çabuk öğreniniz. Bütün millete, kadına, erkeğe, köylüye, çobana, hamala, sandalcıya öğretiniz" demiştir. Harf Devrimi, büyük bir tarihi olaydır. Çünkü, sosyal, kültürel ve siyasi alanda geniş yankıları olmuştur.

1 Kasım 1928'de Latin alfabesine dayalı yeni Türk Alfabesinin kabulünden sonra, 24 Kasım 1928'de yayımlanan Millet Mektepleri Talimatnamesi gereğince, yurdun her köşesinde Millet Mektepleri açılmış, halka yeni harflerle okuma yazma öğretilmiştir. Atatürk bu çalışmalara "Millet Mektepleri Başöğretmeni" sıfatıyla katılmıştır.

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