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02 Ağustos 2019 Cuma 12:44:00 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:45:08

Düşük faizli konut kredisi veren bankalar listesi! 0,99 konut kredisi şartları neler?

0,99 konut kredisi şartları nelerdir? Düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ev almak için konut kredisi faiz oranlarının düşmesini bekleyenler için müjdeli haberler peş peşe geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu haftadan itibaren kredi faizlerinde indirim göreceğiz." demişti. Bakanın açıklamasının ardından konut kredisi faizlerinde ilk indirimi Ziraat Bankası yaptı. Konut kredisi faiz oranlarını düşüren diğer bankalar Vakıfbank ve Halkbank olarak sıralandı. Şimdiye kadar açıklama yapan bu 3 banka konut kredisi faizlerini yüzde 1'in altında kullandırıyor. Peki, 0,99 konut kredisi şartları nelerdir? İşte konut kredisi faizleri son dakika gelişmeleri

Konut kredisi faizleri son dakika gelişmeleri ve 0,99 konut kredisi şartları nelerdir? sorusunun merak ediliyor. Ev almak için konut kredisi faiz oranlarının düşmesini bekleyenler için müjdeli haberler bankalardan peş peşe geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu haftadan itibaren kredi faizlerinde indirim göreceğiz." şeklinde açıklama yapmıştı. Bakanın yaptığı açıklamanın ardından konut kredisi faizlerinde ilk indirimi Ziraat Bankası yaptı. Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına düşürdü. Ziraat Bankası'ndan sonra konut kredisi faiz oranlarını düşürdüğünü açıklayan banka Vakıfbank oldu. Bugün faizlerini indirdiğini duyuran bankalara Halkbank da eklendi.  

0,99 KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

1- 500 bin liraya kadar kullanılabilecek. 500 bin lirayı aşan konut kredilerinde bu faiz oranları uygulanmayacak.

2- 180 ay vadeli kredilendirmelerde kullanılabilecek. 180 ayı geçen kredilendirmelerde bu faiz oranları uygulanmayacak.

0,99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ KULLANDIRAN BANKALAR


1- ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası konut kredisi faizini yüzde 1'in altına yüzde 0.99'a indirdi. Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredi faizini yüzde 0.99 olarak belirledi. 

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA ARACI

 
2- VAKIFBANK 

Ziraat Bankası'nın ardından Vakıfbank da 180 ay vadeli konut kredilerin faizini yüzde 0,99'a düşürdü.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA ARACI

 
3- HALKBANK 

Halkbank 180 ay vadeli konut kredisi için faizi yüzde 0,99'a düşürdü.

HALKBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA ARACI
 

KONUT KREDİSİ İÇİN GEREKEN BELGELER

Nüfus cüzdanı

Adresi gösterir ikametgâh veya son üç aya ait fatura

Satın alınacak konuta ait kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusu

Gelir durumunu gösteren belge;

Ücretli olarak çalışıyorsanız; 1 aydan eski olmayan, maaşta haciz/kesinti olup olmadığına dair bilgileri ve işyeri sicil numarasını içeren gelir yazısı, 2 aydan eski olmayan bordro belgesi.

Serbest meslek sahibi ya da şirket ortağıysanız; Güncel vergi levhası ve yıllık gelir vergisi beyannamesi veya güncel işletme hesap özeti

Emekliyseniz; SGK’dan alınan emekli aylığı bildirim yazısı veya Emekli Sandığı’ndan emekli olunması durumunda emekli tanıtım kartı. Emekli kişi aynı zamanda çalışıyor ise, yukarıdaki belgelere ek olarak işyerinden alacağı bordro ya da gelir yazısı ile işveren tarafından SGK destek priminin ödendiğini gösterir belge.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. 

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