Zırhlı araçlar yola çıktı

Terörle mücadelesine sınır dışında da devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırına bir sevkiyat daha gerçekleştirdi. TSK, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yaptı.
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi devam ediyor.
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Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen çok sayıda obüs ve kirpi geniş güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırına sevk edildi. Kırıkhan ilçesinden geçen konvoy, Hatay'daki sınır birliklerine doğru hareket etti.
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Askeri araç konvoyunun Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırından geçerek Suriye'ye gireceği ve İdlib'de bulunan gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi.