Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank konutta faiz oranlarını indirdi
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Konut, tüketici ve kurumsal kredi faiz oranları düştü.
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Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank konut kredilerinde vadeleri 120 aydan 180 aya çıkardı, faiz oranlarını yüzde 0,99'a indirdi. Öte yandan kredi değerlendirme notu A olan firmalar, yüzde 17 faizle Ziraat Bankası'ndan kurumsal kredi kullanabilecek.
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Kurumsal kredi faizleri; kredi değerlendirme notu B olan firmalara yüzde 17,50'den, C olan firmalara ise yüzde 18'den uygulanacak.
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Yapılandırma ve 24 aydan uzun vadeli kredilerde ise azami yüzde 19 faiz oranı uygulanacak.