Zarar verdikleri aracın sahibine bıraktıkları not şaşırttı: İntikam yeni başladı

Olaydan şaşkınlık duyduğunu ifade eden Urtekin, “Arabama baktığımda zarar verilmiş olduğunu fark ettim. Teyibi cıvatalı olduğu için zorlamış ama çalamamış. Sanırım çalacak bir şey bulamayınca arabama zarar verip, arabamdaki sprey boya ile ‘intikam yeni başladı’ diye kaldırıma yazı yazmış olabilir. Biz asgari ücretle çalışan insanlarız. Bugüne kadar kimseye kötülüğüm olmadı. Kimseyle de bir alıp veremediğim yok, kimsenin malına da zarar vermedim. Arabam kapının önünde duruyor. İşe gidip geliyorum. Kime ne zararı dokunmuş hayret ediyorum” dedi.