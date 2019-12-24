'Yuva yıktın mı?' sorusuna tuhaf yanıt!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Magazin Noteri programına konuk oldu. Subaşı kendisine yöneltilen 'Yuva yıktın mı? sorusuna herkesi şaşırtan bir yanıt verdi.
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Geçen hafta Suudi Arabistan’daki bir etkinliğe para karşılığı gidip reklam yapan ve tepki çeken Şeyma Subaşı, Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın sunduğu ‘Magazin Noteri' programına katıldı.
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Programda, Arabistan’a övgüler yağdıran, çok iyi ağırlandıklarını söyleyen Subaşı, hakkında merak edilenlere samimi cevaplar verdi.
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Şeyma Subaşı’na yöneltilen sorulardan biri de, Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’ın yuvasını yıkıp yıkmadığı oldu.
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Ali Eyüboğlu’nun “Hakkında şöyle bir imaj var. ‘Şeyma çocuk yaptı, yuva yıktı, evlendi, Acun’dan serveti kaptı.’ Peki Şeyma – Acun ilişkisi başladığında evlilik bitmiş miydi?” sorusuna ilginç bir cevap verdi.“Kimse kimsenin yuvasını yıkamaz arkadaşlar” diyen Şeyma şöyle devam etti: “Geçin bunları. Çok sağlam bir yuvaydı ya, kim kimin yuvasını yıkabiliyor! Hangi kadın ya da hangi erkek birilerinin yuvasını yıkabilir.”
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Eyüboğlu daha sonra ise “Senin yuvanı biri yıkabildi mi?” diye sordu.
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Şubası ise “Hayır, sıfır! Kimse yıkamaz. Yuva sağlamsa başka birileri yüzünden o yuva yıkılmaz zaten. Yıkılıyorsa başka bir şey vardır devam eden, evliliklerini sarsan” cevabını verdi.
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Subaşı, ‘Büyü yaptırdınız mı?’ sorusuna ise Zeynep Yılmaz’ı kastederek “Ben yaptırmadım ama birilerinin yaptırdığını gördüm. Büyü yazıları gördüm.” dedi.