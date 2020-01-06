Yürek yakan cümleler! Ceren'in mezar taşı!
Aile, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi’nde bulunan kızlarının mezarını granit ile yaptırdı. Doğum gününe 3 gün kala öldürülen ve ailesinin de doğum gününü kızlarının mezarı başında kutladığı Ceren Özdemir’in mezar taşının ön yüzüne doğum ve ölüm tarihleri ile birlikte anne-baba ismi yazılırken, bir de fotoğrafı konuldu.
Mezar taşının arka yüzüne ise ailesi tarafından Ceren Özdemir’in sosyal medya hesabında paylaştığı "Sınırlarımın ötesine geçmeyi öğreniyorum ve artık isteklerimi bastıranların yanında duramam. Bazen büyümek için insanları geride bırakmak zorunda olduğumu öğrendim ve bu öz sevginin ötesinde, nihayet kim olduğumun meselesi" paylaşımı yazıldı.