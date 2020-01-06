Yürek yakan cümleler! Ceren'in mezar taşı!

Aile, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi’nde bulunan kızlarının mezarını granit ile yaptırdı. Doğum gününe 3 gün kala öldürülen ve ailesinin de doğum gününü kızlarının mezarı başında kutladığı Ceren Özdemir’in mezar taşının ön yüzüne doğum ve ölüm tarihleri ile birlikte anne-baba ismi yazılırken, bir de fotoğrafı konuldu.