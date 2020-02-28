Türkiye'nin hamlesi panik yarattı! Yunanistan sınıra asker yığıyor... Giriş çıkışları kapattı
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Esed'ın alçak saldırısı sonrası 33 kahraman askerimiz şehit düştü. Türkiye bu hain saldırısı sonrası Esad hedeflerini yok ederken mültecilerin Avrupa'ya geçişi için de sınır kapılarını açtı. Bu gelişmenin ardından Yunanistan sınırdaki güvenlik sayısını arttırmaya başladı.
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İdlib'de Esad'ın kalleş saldırısı sonrasında 33 askerimiz şehit oldu. Kalleş saldırının ardından Türkiye'de bulunan mültecilere Avrupa sınır kapıları açıldı. AFP'de yer verilen son dakika bilgisine göre; Türkiye'nin göçmen kararının ardından Yunanistan sınırdaki güvenlik sayısını arttırmaya başladı..
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GÖÇMENLER YUNANİSTAN'IN MİDİLLİ ADASI'NA BÖYLE GEÇTİLER
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Sabah saatlerinde lodosun şiddetini artırmasıyla birlikte bölgede düzensiz göç hareketlerinde artış gözlendi.
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Ayvacık ilçesi Yeşil Liman mevkisinde sabah saatlerinde 30 kişilik bir grup düzensiz göçmen şişme bot ile denize açıldı.
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Bir süre ilerleyen bota bölgede devriye gezen Türk Sahil Güvenlik botu yanaştı. Sahil Güvenlik botu bot içinde tespit çalışması yaptıktan sonra düzensiz göçmenleri taşıyan lastik şişme bot Yunanistan kara sularına doğru ilerlemeye başladı.
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Yaklaşık 15 dakikalık yolculuktan sonra Yunan Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulmaya çalışılan düzensiz göçmen botu 'dur' ihtarlarına uymayarak ilerlemeye devam etti.
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Yunan Sahil Güvenlik gemisinden indirilen lastik bot tarafından da durdurulmaya çalışılan düzensiz göçmen botu Yunanlıların tüm müdahalelerine rağmen Midilli Adası'na ulaştı.
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Bu geçiş anı ise İhlas Haber Ajansı tarafından saniye saniye görüntülendi. Bölgede ayrıca Türk Sahil Güvenliğine ait uçakların devriye görevi yaptıkları gözlendi.
Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağının duyulmasının ardından Edirne'de gece yarısından itibaren Avrupa ülkelerine geçmek isteyenlerin hareketliliği sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'na giden bir grup göçmen, yaşanan yoğunluk üzerine Yunanistan'a gitmek amacıyla Pazarkule Sınır Kapısı'na gitti.
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Tarlaları yürüyerek geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 100 kişi, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak, Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı'na yaya olarak gitti. Ancak Yunan askerleri, tampon bölgeyi otobüs çekerek, göçmenlerin ülkelerine geçişine izin vermedi.
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Yunan askerleri tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatırken, göçmenlere ülkeye giremeyeceklerini söyleyerek, Türkiye'ye geri dönmeye ikna etmeye çalışıyor.
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. Yunan askerlerinin zaman zaman göçmenleri korkutmak için ses bombaları kullandığı da duyuldu. Yunanistan'a alınmayan göçmenler ise çantalarını yerlere bırakarak, tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.
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Göçmenlerin beklemesi üzerine Yunanistan, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş ve çıkışları durdurdu. Yunan askerleri, güvenlik gerekçesiyle yaya ve araçlarla gelenlerin ülkeye sokulmayacağını duyurdu.
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Bu arada Pazarkule Sınır Kapısı önünde de Yunanistan'a geçmek isteyen bir grup göçmen bekleyişlerini sürdürüyor.