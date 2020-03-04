Yunanistan ölüme terk etti, Türk askerleri yetişti

ÇEŞME'DE DE KURTARILDI Ayrıca Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında ise lastik botları sürüklenen 15 Suriye, 14 Afganistan, 5 Kongo, 2 Irak ve 2 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 38 göçmen de, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.