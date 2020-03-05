Yunan polisinin gazı tükendi: 15 kilometrelik duvar inşa edecekler

Göçmenlere göz yaşartıcı gaz ve kimyasal madde ile müdahele eden Yunan polisi, yer yer plastik mermi hatta gerçek mermi kullanıyor. Yunan polisinin sert müdahaleleri sonucunda ise 1 göçmen hayatını kaybetmiş, 5'i yaralanmıştı.