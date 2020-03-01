Yunan güçlerinden sert müdahele! Ortalık savaş alanına döndü
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Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen mülteciler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde ve Kastanies Sınır Kapısı ününde toplandı.
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Yunanistan sınır bölgelerine jiletli tel çekerek, göçmenlerin sınırı geçmesini engellemeye çalışıyor.
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Sınıra insan akınının yanı sıra Yunan güvenlik güçleri ile mülteciler arasındaki gerginlik de artarak devam ediyor.
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Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren mültecilere, Yunan güvenlik güçleri biber gazı, ses bombası ve tomayla müdahale ediyor.