Yüksekovalı genç, hurda malzemelerle drone yaptı

"Bu sürede kazalar oldu, yaptığım drone zarar gördü. Piyasada satılanlarla arasında hiçbir fark yok. Ayarladığım modlardan dolayı havada kalma süresi fazla. Ağırlık takabileceğiniz için profesyonel kamerayla güzel görüntüler çekebilirsiniz. Yaklaşık 900 metre yükselebiliyor, 5 kilometre civarında da gidip gelebilme özelliğine sahip. Ayarladığım mod sayesinde eğer şarjı biterse ya da kumanda bağlantısı kesilirse, kendi çizdiği konuma veya belirlediğiniz ev konumuna gelebiliyor." AA