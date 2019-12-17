Bugün yağmur var mı? Meteoroloji'den İstanbul ve o bölgeler için son dakika pus ve sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 17 Aralık hava durumu raporu paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, kuzey ve batı kesimlerde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak. Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, bugün yağmur var mı? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 17 Aralık hava durumu tahminleri...