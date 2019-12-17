Bugün yağmur var mı? Meteoroloji'den İstanbul ve o bölgeler için son dakika pus ve sis uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 17 Aralık hava durumu raporu paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, kuzey ve batı kesimlerde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak. Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, bugün yağmur var mı? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 17 Aralık hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 17 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu...
2-4 DERECE ARTACAK Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 11°C Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli İSTANBUL °C, 15°C Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli KIRKLARELİ °C, 12°C Parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli KOCAELİ °C, 17°C Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
İÇ ANADOLU Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ANKARA °C, 11°C Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli ÇANKIRI °C, 12°C Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli ESKİŞEHİR °C, 7°C Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli KONYA °C, 13°C Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 14°C Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli DÜZCE °C, 17°C Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli KASTAMONU °C, 12°C Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli ZONGULDAK °C, 16°C Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. AMASYA °C, 15°C Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli SAMSUN °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli TOKAT °C, 14°C Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli TRABZON °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ERZURUM °C, 2°C Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli KARS °C, 4°C Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli MALATYA °C, 10°C Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli VAN °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli