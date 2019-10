Yıllar sonra yanıtladı! O karakteri bakın kim canlandırmış?

Aksam.com.tr



Çok tutulan, unutamadığımız çok dizi oluyor ama sizin hikayeniz yıllar geçtikçe daha da değerleniyor gibi… Duygu tarifinizi alabilir miyim?



Zeynep Özkaya: O dönemi, her sahneyi, her yaşananı hatırlamadığım için biraz eski bölümleri izledikçe, annem anıları anlattıkça hatırlıyorum. Annem gazeteleri, dergileri saklamış mesela… Orada okuyunca, “vay be bu kadar seviliyor muydu gerçekten?” dediğim çok fazla oluyor. Ama çok güzel bir duygu tabi… 16-15 sene önceki şeyi hala yad edebiliyoruz.



Gizem Güven: Hiç unutamıyorum. Setteydik. Dizimizin yönetmeni o zamanlar Ersoy Güler, “Çocuklar bakın 35-40 yaşlarına geldiğiniz zaman bu dizinin hala tekrarları oynayacak biliyorsunuz değil mi?” dedi. Ben o an 10 yaşındayım ve o söze pek inanmamış, hatta oldukça tuhaf bulmuştum. Hem içinde bulunduğumuz zaman Zeynep’in dediği gibi fark etmiyoruz hem de o kadar seneden bahsediyoruz diyorum kendi kendime. Şu an 25 yaşına geldim 10 sene kaldı. Böyle bir hikayenin parçası olmakta hala mutlu ediyor tabi…