Yılın en büyük indirimi açıklandı: Otomobil markaları ağustos ayına iddialı kampanyalar hazırladı

FİAT’TAN EGEA VE PANDA'YA ÖTV DESTEĞİ



Fiat, ağustos sonuna kadar geçerli olacak otomobil satış kampanyası kapsamında, 2019’da satış başarısıyla adını duyuran Egea ve Panda modellerinde 13 bin TL’ye varan ÖTV desteği sunduğunu duyurdu. Bu kapsamda hurda indirimi ve ÖTV desteğiyle Panda’nın 69.900 TL’den, Egea Sedan’ın ise 72.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu bildirildi. Kampanya ile ayrıca Egea ailesinde Mirror, Lounge, S-Design ve Sport donanım paketlerinde araç ile sürücüyü birbirine bağlayan Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasının da hediye edildiği bilgisi var.