Kraliçe'ye rahat yok! Kraliyet ailesinde yeni deprem: Bu kez torunu boşanıyor
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Kraliyet Ailesi'nde bir yıkım daha yaşandı. Prens Harry ve Meghan Markle'ın ardından Kraliçe Elizabeth’in en büyük torunu Peter Phillips ile Kanadalı eşi Autumn Kelly, boşanıyor.
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İngiliz kraliyet ailesinin üzerindeki kara bulutlar dağılmak bilmiyor... Önce eşinin hastalığı, ardından torunu Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile birlikte aileden ayrılıp Kanada'da yerleşmesi derken ailenin başı Kraliçe 2. Elizabeth, bir kötü haberle daha sarsıldı.
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Kraliçe'nin en büyük torunu Peter Phillips ile eşi Autumn boşanmaya karar verdiklerini açıkladı.
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Kraliçe 2. Elizabeth ile eşi Prens Phillip'in ikinci çocuğu olan Prenses Anne'in oğlu Peter ile Autumn 12 yıllık evli ve çiftin iki tane çocuğu bulunuyor.
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Phillips çifti boşanacaklarını, sözcüleri aracılığıyla yaptıkları açıklamayla duyurdu. Autumn Phillips, ailenin en sevilen gelinlerinden biri olarak biliniyor. O da ailenin "mavi kanlı" olmayan üyelerinden biri.
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Basına yansıyan haberlere göre Peter ve Autumn Phillips ayrılmaya 2019 yılının ikinci yarısında karar verdi. Daha sonra da konu hakkında ailelerini bilgilendirdiler.
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Yapılan açıklamaya göre Phillis çifçi boşanmanın kendileri ve iki kızları için en doğru karar olduğunu belirtti. Çiftin boşandıktan sonra da dost kalacağı ileri sürüldü.
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Peter Phillips, Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Phillip'in ikinci çocuğu Prenses Anne'in Mark Phillips ile evliliğiden dünyaya gelen iki çocuğundan biri. 42 yaşındaki Peter Phillips ile 41 yaşındaki Autumn Phillips, 2008 yılında evlehdi. Çiftin Savannah ve Isla adında iki tane kız çocuğu bulunuyor.
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Kanada Montreal doğumlu olan Autumn Phillips, İngiliz kraliyet ailesinin çok fazla göz önünde olmasa da en çok sevilen gelinlerinden biri olarak tanınıyor.
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Autumn Phillips, eşinin kız kardeşi Zara Tindall ve onun ailesiyle de gayet iyi geçiniyor. Kate Middleton, onun kız kardeşi Pippa da Autumn Phillips'in en iyi geçindiği akrabaları arasında.
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Kraliçe 2. Elizabeth'in bu boşanma kararından dolayı son derece üzgün olduğu belirtiliyor.
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Autumn Phillips'in boşanmanın ardından memleketi olan Kanada'ya taşınacağı da ileri sürülse de daha sonra bunun doğru olmadığı belirtildi.
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Anlaşmalı olarak boşanacak olan çiftin kızlarının velayetini de paylaşacağı ileri sürülüyor.
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Autumn Ppillips, İngiliz kraliyet ailesinin soylu olmayan bir aileden gelen gelinlerinden biri.
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1978 yılında Montreal'de dünyaya gelen Phillips, Kanadalı bir kuaförün kızı. Bir ağabeyi inşaatlarda duvar ustası olarak çalışıyor bir diğeri aşçı.
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Evlenmeden önceki adıyla Autumn Kelly'nin bir amcasının Kanada'da striptiz kulübü işlettiği biliniyor.
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Anne ve babası o henüz çok küçükken boşanan Autumn Phillips, Peter Phillips ile 2003 yılında Montreal'deki Formula 1 yarışları sırasında tanıştı.
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Önceleri onun nasıl bir aileden geldiği hakkında da hiçbir fikri yoktu. Haberlere göre Autumn Phillips'in annesi Peter Phillips'in kim olduğunu bir TV haberinde öğrenince kızına "Autumn kendini nasıl bir şeyin içine attın" dedi.
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Peter ve Autumun Phillips birkaç yıllık flörtün ardından evlendiler. Geçtiğimiz yaz aylarına kadar da mutlu bir evlilikleri vardı.
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Ancak ileri sürülenlere göre Peter ve Autumn Phillips'in evliliği 2019 yılının yaz aylarında çatırdamaya başladı. Sonunda çift anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.
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Peter Phillips ve Autumn Phillips, 2018 yılında St George's Chapel'de gösterişli bir törenle evlenmişti.