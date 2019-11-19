Yıldız Kenter'in Devlet Tiyatrosu yılları fotoğraf karelerinde

Sahneye profesyonel olarak ilk kez 12 Aralık 1948'de Ankara Devlet Tiyatrosunda Shakespeare'in eseri ''Onikinci Gece'' oyununda başrolde sahneye çıkan Yıldız Kenter, Ankara Devlet Konservatuvarında oyunculuk ve sahne öğretmenliği de yaptı.