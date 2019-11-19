Yıldız Kenter'in Devlet Tiyatrosu yılları fotoğraf karelerinde
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Türkiye'nin önemli tiyatro sanatçılarından Yıldız Kenter'in Devlet Tiyatrolarında (DT) 1948-1959 yılları arasında rol aldığı bazı oyunların fotoğrafları DT arşivinde yer alıyor.
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Tedavi gördüğü hastanede pazar günü 91 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önemli tiyatro sanatçılarından, ''hocaların hocası'' Devlet Sanatçısı Yıldız Kenter , Türk tiyatrosunda yüzlerce oyunda başrolde yer almış, birçok oyunun yönetmenlik görevini üstlenmiş ve çok sayıda tiyatrocu yetiştirmişti.
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Kenter, Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra 1948'den 1959 yılına kadar Devlet Tiyatrolarında görev yaptı.
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Sahneye profesyonel olarak ilk kez 12 Aralık 1948'de Ankara Devlet Tiyatrosunda Shakespeare'in eseri ''Onikinci Gece'' oyununda başrolde sahneye çıkan Yıldız Kenter, Ankara Devlet Konservatuvarında oyunculuk ve sahne öğretmenliği de yaptı.
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Kenter, Muhsin Ertuğrul'un Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevinden alınmasından sonra kardeşi Müşfik Kenter ile DT'deki görevlerinden istifa ederek, İstanbul'da Kenter Tiyatrosunu kurdu.
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Cüneyt Gökçer'den Tomris Oğuzalp'e
Merhum usta sanatçı Yıldız Kenter'in Devlet Tiyatrolarındaki yılları, sahnedeki anıları DT arşivinde fotoğraf kareleri olarak yerini aldı.
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Thornton Wilde'ın 1952'de sahnelenen "Ramak Kaldı" ile Somerset Maugham'ın 1953-1954 Sanat Sezonu'nda oynanan "Lady Frederick" oyunlarında Kenter'in rolünden bazı sahnelerin kareleri arşivde yer alıyor.
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1954-1955 oyun sezonunda sanatseverlerle buluşan ve Yıldız Kenter'in başrollerini usta oyuncu merhum Cüneyt Gökçer ile paylaştığı Jean Anouilh'ın "Şatoya Davet" oyunundan bir fotoğraf da tiyatronun ilk yıllarına ışık tutuyor.
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Arşivdeki fotoğraflarda, 1956'da sahnelenen Abdülhak Hamit Tarhan'ın "Finten", Müşfik Kenter'in de rol aldığı Fritz Schweiger'ın "Misafir" ile Richard Nash'ın "Yağmurcu" oyunlarında Kenter'in sahneleri siyah beyaz karelere yansıyor.
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Yıldız Kenter ile kardeşi Müşfik Kenter'in 1957-1958 yıllarında birlikte rol aldıkları ve onları binlerce insana sevdiren Ladislas Fodor'un "Çöl Faresi" oyununun bazı sahneleri de arşivde yer alıyor.
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Kenter'in, John Osborne'un 1958'de sahnelenen "Öfke" oyununda başrolleri paylaştığı merhum oyuncu Tomris Oğuzalp ile bir sahnesi de DT arşivinde bulunuyor.