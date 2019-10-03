Yeşilçam'ın güzeli Fatma Belgen pazarda bere satıyor

Bir sanatçı olarak Allah bana topluma konuşmayı nasip etmiş. Bir denize damla bırakabilirsem ne mutlu bana. İkinci yolun yarısını geçtim, gidiyorum. Ne kadar kaldı bilmiyorum. İlla ki bir gün gideceğiz ama bomboş gidip de arkamdan hiçbir şey konuşmamalarını değil de, en azından bunların konuşulmasını isterim. Ben ölünce bu sözlerimi yayınlasınlar isterim. Arkamdan kimse sakın ağlamasın. Sevdiklerim zaten gitti. ‘Bir yıldız daha kaydı’ yazıyorlar. Yıldızlar kaymak için gökyüzünde zaten. Yaşıyorum, inşallah daha da yaşayacağım ama göçüp gidince en azından ‘bu hatun kişi böyle bir misyon bıraktı’ desinler.”