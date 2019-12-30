Yerli otomobilde favori SUV
Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu sosyal medya hesabından bugün önemli bir soru soruldu. "Sizin favoriniz hangisi" diyen TOGG, seçeneklerde 'SUV' ve 'Sedan' cevaplarına yer verdi.
Cuma günü tanıtılan yerli otomobili, tüm Türkiye sahiplendi. 2 farklı SUV ve sedan modelle görücüye çıkan Türkiye'nin otomobili, büyük bir ilgiyle karşılandı.
SUV DAHA ÇOK BEĞENİLDİ
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Twitter sayfasından "Sizin favoriniz hangisi?" diye sorarak bir anket başlattı.