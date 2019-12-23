Yerli otomobilde dikkat çeken 5 detay! İstanbul-İzmir arasını 10 liraya gidecek

ARAÇTAN EVDEKİ EŞYALAR YÖNETİLEBİLECEK Bir otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıkan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, ortaya her anlamda akıllı bir araç çıkarmak için uğraşıyor. Özel bir asistan görevinde de olması planlanan yerli otomobilde, gelecekte kurgulanan akıllı ev ve şehirler için de alt yapı olacak. Gerekli olan entegrasyonların sağlanmasıyla evdeki elektronik eşyaların kontrolüne kadar bir çok fonksiyon da yer almış olacak.