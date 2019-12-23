Yerli otomobilde dikkat çeken 5 detay! İstanbul-İzmir arasını 10 liraya gidecek
ANKET SONRASI TASARIM ÇIKARILDI Yüzde 100 yerli olarak geliştirilen ve bütün hakları Türkiye'ye ait olan elektrikli otomobilin tasarımı 2 bin kişi ile birebir yapılan görüşmeler sonrasında ortaya çıkarıldı. Görüşmelerde vatandaşın yerli otomobilden tam olarak beklentisinin ne olduğu öğrenilmeye çalışılırken, alınan geri dönüşler başta tasarım olmak üzere tüm teknik detaylara yansıtıldı.
YERLİ OTOYA AUDİ A8'DE YER ALAN ÖZELLİK Günümüz teknolojilerine uygun olarak da geliştirilen yerli otomobilde 3. seviye otonom sistemi kullanıldı. Araç sürücüsüne koşullu destek anlamına da gelen 3. seviyede araç ek olarak sürüş çevresini denetleyip, şerit değiştirebilirken tüm bu işlemlere sürücü ise gerektiğinde müdahale edebiliyor. Bu özellik şuan piyasada yer alan Audi'nin A8 modelinde de yer alıyor.
SÜRÜCÜ MÜDAHALESİZ KENDİ KENDİNE GİDEBİLECEK 2022'de 3. seviye otonom ile satışa çıkacak araç, şehirlerin altyapıları, regülasyon ve yol verilerinin geliştirilecek yazılım ile entegrasyonu sonrasında yüksek otomasyon olan 4. seviyeye çıkarak Google'un kendi kendine gidebilen aracı Waymo gibi belirli ortam ve durumlarda sürücü müdahalesi olmadan gidebilecek.
ARAÇTAN EVDEKİ EŞYALAR YÖNETİLEBİLECEK Bir otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıkan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, ortaya her anlamda akıllı bir araç çıkarmak için uğraşıyor. Özel bir asistan görevinde de olması planlanan yerli otomobilde, gelecekte kurgulanan akıllı ev ve şehirler için de alt yapı olacak. Gerekli olan entegrasyonların sağlanmasıyla evdeki elektronik eşyaların kontrolüne kadar bir çok fonksiyon da yer almış olacak.
GÜVENLİKTE İDDİALI HEDEF: 5 YILDIZ ALACAK Kendine has tasarım çizgileriyle estetiğin, fonksiyonelliğin ve teknolojinin birleştiği modern bir tasarıma sahip olacak olan otomobil, aktif ve pasif güvenlik donanımıyla yola çıkacağı 2022 yılında, bir çok alanda güvenlik testlerine tabi tutulan Avrupa Yeni Araba Değerlendirme Programı olan Euro NCAP’ten de 5 yıldız almayı hedefliyor.
BATARYA İÇİN DEV EKİP Yüzde 100 elektrikli olarak üretilen yerli otomobil sadece tasarım ve donanımıyla değil bataryası ile de ses getirecek. TOGG ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın batarya teknolojisi alanında yaptığı işbirliği çerçevesinde 300 kişilik Ar-Ge ekibi yerli otoda kullanılacak batarya teknolojisini üretip, geliştirecek.
TEK DOLUMDA 500 KM! Dünyadaki örnekleriyle yarışabilecek bir menzile de ulaşacak aracın tek dolum bataryada 500 kilometreyi yakalaması hedefleniyor. Şu an piyasada kullanılan elektrikli araçlar arasında en yüksek menzil Tesla'ya ait. Tesla 3 Model S Long Range'in menzili 335 mile (539 km) kadar çıkıyor.
20 BİN KİŞİYE İŞ Yerli otomobil projesinin tüm birleşenleri ile 15 yıl içinde Gayri Safi Milli Hasılaya katkısı 50 milyar avro, cari açığa olumlu katkısının ise 7 milyar avroyu bulması bekleniyor. İstihdam tarafında ise inşaatına başlanan akıllı fabrikada 4 bin kişi çalışacakken, yedek parça ve yazılımsal destekler ile doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişiye iş kapısının açılacağı tahmin ediliyor.
2018'DE KURULDU Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2018 Haziran ayında kuruldu. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding’in şirketteki payları yüzde 19’ar, TOBB’un payı ise yüzde 5 olarak belirlendi. Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş 3 Eylül 2018'de göreve başladı.