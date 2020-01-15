Yerli otomobilde çok konuşulacak uçak detayı! Türk mühendisler tasarladı

3. seviye otonom ile kurgulanan ve geliştirilecek yazılım ile entegrasyon sonrasında 4. seviyeye çıkarılarak kendi kendine gidebilme yeteneğine de sahip olacak yerli otomobil her anlamda akıllı bir araç olacak. Artırılmış gerçeklik ile görüntüleme teknolojisinin yanı sıra zamanla yapılacak entegrasyonlarla evden ofise kadar tüm alanlar ve eşyalar araç içerisinden de yönetilebilecek.