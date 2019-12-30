Uluslararası alandaki rakipleriyle karşılaştırıldı
Özellikle Avrupa basınında otomotiv konusunda eli güçlü yorumcuların bile büyük beğenisini alan “Yerli ve Millî” otomobillerimiz rekabet konusunda gözünü oldukça yükseklere dikti. Doğuştan elektrikli yapısı ile bir çok markayı daha başlangıçta geride bırakan TOGG otomobillerinin, tasarım ve boyut anlamında karşısında durduğu rakipler ise oldukça iddialı.
Ülkemizde yatırım hazırlıklarına bir türlü resmi açıklama getiremeyen VW’de ise Audi markası altında piyasaya sunduğu e-tron 55 Quattro modeli teknik özellikleri bakımından Türkiye’nin otomobili ile karşı karşıya geliyor. Öte yandan VW tarafında yakın zamanda tanıtımı yapılması beklenen ve ID.4 ismini aracın yerli otoya teknik özellikler ve boyutları ile rakip olması muhtemel görünüyor.
Yerli otomobilin özellikleri Menzili 500 kilometre olan yerli araç, 100 kilomatre hıza 4.8 saniyede ulaşacak. 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. TOGG, dünyada ilk kez Türkiye’nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan “Holografik Asistan” teknolojisi için hazırlıklarını sürdürüyor.
Mercedes EQC 400 4 Matic 4 tekerden çekiş sistemine sahip olan araç, toplam 408 HP’lik güç üreten bir sistemle çalışıyor. Mercedes Benz EQC 400 4 Matic maksimum tork verisi 760Nm. İki motorun arasında 0kWh kapasiteli bataryalar var. Otomobil, 7,4 kW kapasiteli su soğutmalı şarj ünitesine sahip. 445km ile 470km arasında bir menzile sahip.