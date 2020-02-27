Yerli otomobil için 12 Mart'ta tanıtım yapılacak
Yerli otomobil için üretim tesislerinin kurulacağı Bursa'nın Gemlik ilçesinde 12 Mart'ta tanıtım toplantısı düzenlenecek. Bursa Milletvekilleri Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) buluştu. Toplantının ana gündemi yerli otomobil fabrikası oldu. Fabrikanın kuruluş lansmanının 12 Mart'ta Gemlik'te yapılması da kararlaştırıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa Milletvekillerini ve Bursa İli Oda Borsa Yönetim Kurulu Başkanlarını Ankara'da ağırladı. Gemlik'ten toplantıya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir ve Borsa Başkanı Özden Çakır katıldı.
TOBB Birlik Merkezi'nde gerçekleşen öğle yemeğine AK Parti'den TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Zafer Işık, Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel ile CHP'den Erkan Aydın ve MHP'den Hidayet Vahapoğlu katılırken, yemekte BTSO Başkanı İbrahim Burkay'la beraber 17 ilçenin Ticaret odası ve borsası başkanları da hazır bulundu.